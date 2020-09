Bobista Dvořák září spokojeností. Šampionát ozdobil dvěma tituly na trenažeru

Dva starty, dvě vítězství. Dominik Dvořák ovládl se svými parťáky Otevřené mezinárodní mistrovství ČR v letním roztlačování, které se uskutečnilo na novém bobovém trenažeru v areálu v pražské Stromovce. Českou elitu tam prověřila konkurence z Francie, Německo, Slovenska a Polska. „Pořád na tom novém trenažeru dřeme, jsme rádi, že jsme to zvládli," ohlíží se šampionátem úspěšný bobista.

Z každého slova je znát, jakou má z moderní novinky radost. „Dráha simuluje reálný start, jen se běhá na tartanu na kterém jsou kolejnice," popisuje trenažer na miliony korun. Ten by měl české bobisty zase posunout o kus dál a výš ve výsledkové listině. Česká posádka dlouho čekala na nový bob a když se dočkala, padl slib o vylepšení umístěni. „Zajeli jsme šesté místo na mistrovství světa, to byl historický úspěch," usmívá se Dvořák. „Cítil jsem se tak, jako bychom vyhráli," je i s odstupem patřičně pyšný na to, čeho s parťáky dosáhl

Nyní žádný slib ohledně dalšího vylepšení pozic nepadl, nepochybujte ale o tom, že to českým reprezentantům vrtá v hlavě. „Všichni vědí, že za dva roky bude olympiáda a my chceme nejlepší výsledky ukázat právě tam. Ideální by bylo, kdyby se nám povedlo se zase zlepšit," zasní se a jedním dechem dodává, že opravdu nebude ohledně olympijských met cokoliv predikovat.

Bobista Dominik Dvořák zářil spokojeností i se svými parťáky.

archiv Dominika Dvořáka

Výsledky ale zlepšené jsou, o tom žádná. Najednou se našlo o něco více než šest milionů korun a bobisté se nyní mohou užívat novinky. „Jsme neskutečně šťastní. Nemusíme jezdit nikam daleko," prohlašuje. I když se na trenažer těšil, do klání jednotlivců pro brzdaře a piloty se nepustil. Třeba i kvůli vyhřezlé ploténce. Na start se postavil jen ve 2bobech a 4 bobech. A neměl konkurenci. „Trošku jsem si říkal, že nás mohou potrápit Francouzi, ale docela jsme jim nadělili," těší Dvořáka.

Pochvala od německé hvězdy

Radost měl i z toho, když za ním přišel německý brzdař, který je německou dvojkou „v tlačení". Podle předpokladů vyhrál, ale hned za ním se seřadili Suchý, Nosek a Šindelář. A pak známý Němec složil areálu pražského Olympu obrovskou poklonu. „Ptal se mě, zda je možné sem přijet za přípravou. Je obrovská výhoda, že tu máme všechno na jednom místě. Od posilovny, haly, atleťáku až po současný trenažer," říká česká jednička, která se starala nejen o samotné závodění. „Jeli jsme třeba na nákup do makra, určitě nejsme jen závodníci," dodává.

S děním na pražském Olympu mohl být spokojený, jinak ale musel oželet cestu do Číny. Tam měli zamířit tři vybraní piloti, aby se účastnili homologace tamní dráhy. Pandemie koronaviru vše změnila. „Teď čekáme na 15. září, kdy bude jednat vedení IBSF o tom, jak bude vypadat následující sezona," říká Dvořák.

Je mu jasné, že nemoc Covid-19 má dopad na celý svět, ten sportovní nevyjímaje. „Měl by se jet třeba Světový pohár v Lotyšsku, jenže tam platí pro Čechy čtrnáctidenní karanténa, takže to je hodně složité a vlastně nemožné, abychom tam za těchto podmínek jeli. Ale třeba dostaneme nějakou výjimku," popisuje a přiznává, že se spíš bojí o podniky v zámoří. „Teď nám nezbývá ani jiného než makat a čekáme, co nám v polovině září řeknou," nevzdává se úspěšný český bobista.