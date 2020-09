Softbalová extraliga zná semifinalisty! Lídři z Chomutova si vybrali pražské Tempo

Dramatická softblová nadstavba je u konce. Do semifinálových bojů domácí mužské extraligy se dostaly týmy Sportclub 80 Chomutov, Žraloci Ledenice, Hroši Havlíčkův Brod a Tempo Praha. V soutěži naopak končí loňští finalisté Locos Břeclav nebo Painbusters Most. Softbalisté z Chomutova si díky prvnímu místu mohli vybrat soupeře a zvolili si pražské Tempo. Boje o finále na tři vítězná utkání začnou od 19. září.

Překvapivé lídry z Chomutova táhne Marek Malý, kterému se daří na pálce i na nadhozu. V sezoně zaznamenal už 7 homerunů, což z něj dělá nejlepšího pálkaře. V nadhazovačském kruhu zase rozdal 176 strikeoutů a v této statistice je čtvrtým nejlepším. I díky němu Sportclub 80 Chomutov vyhrál jako jediný tým dvacet zápasů a do semifinálových bojů postoupil z prvního místa.

„Je to odměna za dobrý softbal, který jsme předváděli. V útoku se nám dařilo obsazovat mety a dostávat soupeře pod tlak. Navíc si dost rozumíme s chytači ohledně volby nadhozů a v boxu se cítím komfortně," prohlásil Malý.

Chomutov si do bitvy o finále vybral pražské Tempo, které skončilo na čtvrtém místě s šestnácti výhrami. „Nečeká nás nic lehkého, ať bychom si vybrali jakkoliv," dodal Malý.

Druhou dvojicí tvoří Hroši Havlíčkův Brod a Žraloci Ledenice. „Pokud chceme vyhrát titul, a to my chceme, tak musíme porazit každého. S tím do toho půjdeme. Budeme se chtít soustředit na sebe a na vlastní výkon a tolik zase neřešit, kdo proti nám bude hrát," prohlásil Michal Holobrádek. Nadhazovač Hrochů předvedl 244 strikeoutů, což je nejvíc ze všech.

Havlíčkobrodský tým těží také z toho, že je před měsícem posílil David Mertl a Tomáš Klein z pražského týmu Spectrum. „Kluci nám určitě pomohli, předvádějí zatím skvělé výkony. Největší přínos mají zkušenostmi, které při každém zápase předávají mladším klukům," prohlásil Holobrádek.

Do další fáze extraligy se naopak nedostali hráči z Locos Břeclav, kteří zaznamenali patnáct výher a třináct proher.