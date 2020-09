Jednou rukou chce dát nad hlavu přes 150 kg! Českému silákovi má ke svěťáku pomoct legenda

Padne v Česku brzy světový rekord? Myslí na něj strongman Lukáš Patera. Ve své parádní disciplíně. Ve zdvihu obří jednoručky. Zatím má na kontě 11 českých maxim. Teď by chtěl přepsat i tabulky světové. Musel by se dostat přes 150 kg. Taková je teď hodnota světového rekordu, který drží Polák Mateusz Kieliszkowski. Aby to českému silákovi vyšlo, začal mu v tréninku pomáhat koulařský rekordman Remigius Machura. Co mu radí a jak jejich příprava vypadá, na to se podívejte ve videu.

Jedná se o obnovenou spolupráci. Ti dva spolu trénovali už před mnoha lety během Paterovy desetibojařské kariéry. „Znám ho od jeho patnácti let. Je od nás, z Východočeského kraje, a tehdy závodil s mým synem. Vždycky vynikal nejen vizáží, ale i svými výkony," vysvětluje Machura. Společné tréninky by měly zaručit zrychlení. „Protože jsem na strongmany lehkej a malej, tak mně na jednoručce pomáhá ta rychlost. Potřebuju ji trošku oživit, tak jsem poprosil Remajze, jestli by mi s tím pomohl," dodává Patera.

Vrh koulí zařadil strongman zpátky do své přípravy po mnoha letech. „Tak osm let jsme neházel," přiznává. „Jestli jsem to zapomněl? Remajz říká, že bohužel ne. Že to házím pořád špatně," směje se.

Byl držkatej furt

A ještě jedno se od Paterových juniorských let vůbec nezměnilo. Trenérovi odmlouvá pořád stejně. „Byl držkatej furt. Hubatej na maximum byl už před těmi osmnácti lety, takže i to je stejné," doplňuje Remigius Machura.

Český rekord Lukáše Patery má teď hodnotu 134 kg. Nejnovější maximum v jednoručce si připsal první zářijový víkend. O další vylepšení se chce pokusit tuto sobotu v Přelouči. Co dál je v plánu? „Letos mi to docela lítá, takže když bych to trefil, jsem schopný se letos dostat někde ke stočtyřiceti kilogramům," věří. „No a pak by mi Remajz měl pomoct k těm dalším deseti kilům navíc," plánuje čtyřiatřicetiletý silák.