Vary plné hvězd. Na Světový pohár v triatlonu míří absolutní elita

Triatlonisté v letošní sezoně stihli pouze jeden závod SP v Austrálii ještě před vypuknutím koronavirové krize a poté se konal až o minulém víkendu jediný letošní závod elitní série MS v Hamburku, který se tak stal jednorázovým světovým šampionátem. Sami organizátoři závodu ve Varech dlouho neměli jistotu, že se tradiční podnik v lázeňském západočeském městě uskuteční, nakonec se jim ale povedl husarský kousek.

„Po zrušení olympiády jsme začali taktizovat, dosáhli jsme u Mezinárodní triatlonové unie změny posunu termínu o dva týdny. Sázeli jsme na to, že elitní závodníci pojedou na MS do Hamburku a my jim nabídneme přesun po zemi. To se vyplatilo a máme na startovní listině opravdová esa," těší ředitele závodu Vladimíra Malého. „Ve startovce je dvacet lidí, kteří v posledních dvou letech vyhráli závod MS nebo SP," pousmál se český reprezentant Jan Volár.

Georgia Taylorová-Brownová v cíli závodu MS v Hamburku. V Karlových Varech bude britská triatlonistka patřit mězi žhavé favoritky.

Heimken Axel, ČTK

Hřejivá náplast

Na startu závodu žen bude devět triatlonistek z elitní desítky, vedle Taylorové-Brownové i loňská mistryně světa Katie Zaferesová či dvojnásobná světová šampionka Flora Duffyová. Mezi muži nebude chybět dvojnásobný olympijský medailista a mistr světa Jonathan Brownlee či Kristian Blummenfelt. „Je to náplast na všechny rány, které jsme během krizového roku utržili. Je nádherný pocit mít listinu plnou závodníků, kteří by mohli okamžitě startovat na olympijských hrách," těší Malého.

Nečekaně ostrá konkurence sice kříží plány Frintové na vítězný hattrick, dlouholetá česká jednička si z toho ale hlavu nedělá. „Na startu bude to nejlepší, co dnes můžete potkat na triatlonových tratích. Ambice proto asi nemůžu mít úplně nejvyšší... Ale nebudu se stresovat, budu se koncentrovat na co nejlepší výkon," plánuje již jistá účastnice olympijských her v Tokiu.

Karlovy Vary budou žít triatlonem už od pátku, kdy jsou na programu žákovské závody Českého poháru. V sobotu proběhnou závody dětí a veřejnosti a elita si to o cenné kovy v neděli. Muži vyrazí vstříc 1500 m plavání, 40 km na kole a 10 km běhu v 10 hodin, start žen je pak plánován na 15 hodin.

Česká triatlonistka Vendula Frintová.

Roman Vondrouš, ČTK

Z českých závodníků se představí Volár a František Linduška, mezi ženami budou na startu vedle Frintové i Alžběta Hrušková, Tereza Zimovjanová a Petra Kuříková.