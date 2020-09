Šipkař Zlej Kája má znovu skalp mistra světa!

Konečně! Šipkařský svět opět po čase poznal, jaké to je, když Zlej Kája útočí. Nejlepší český šipkař Karel Sedláček totiž v sobotu na turnaji Players Championship 14 v německém Niedernhausenu řádil. Vyhrál tři zápasy, včetně šlágru s hvězdným Robem Crossem, až pak jeho tažení zastavil jednatřicetiletý Lotyš Madars Razma (6:2). Ten se dokázal probojovat až do finále. „Děkuji všem za úžasnou podporu, každý vyhraný zápas je skvělý. Je toho přede mnou ještě moc a doufám, že ještě předvedu nějaké skvělé šipky," navnadil Zlej Kája fanoušky.

Sedláček do akce vstoupil parádně, když porazil 107. hráče světa Stevea Browna z Anglie poměrem 6:2. Následně si připsal cenný skalp bývalého mistra světa Roba Crosse z Anglie 6:3. „Jsem rád, porazil jsem ho podruhé ze tří zápasů," smál se po senzačním vítězství nad světovou pětkou.

Známému soupeři měl co vracet. Když se během pandemie koronaviru hrálo na dálku přes internet, vedl nad Britem už 4:0, ale nakonec 4:5 prohrál. To ho mrzelo a porážka mu ležela v žaludku. „Jeho poslední výhra na Home Series of Darts mě strašně štvala. Vrátil jsem mu to a jsem za to rád," uvedl Sedláček v tiskové zprávě pro média.

Vyhrál i třetí duel. Další Angličan Luke Woodhouse neměl nárok, když prohrál 1:6. Až pak přišla konečná v bitvě s Lotyšem. „Snažím se maximálně soustředit a užívat si to. Byl jsem na konzultaci s mentálním koučem Marianem Jelínkem, otevřel mi docela oči. Mám náhled na druhou stranu sportovního světa. Věřím, že to všechno zužitkuji v daleko lepší výsledky," prozradil český šipkař. „Je tady ale 128 skvělých hráčů, sbírám zkušeností a snažím se být lepší a lepší," dodal.

I v Německu se samozřejmě elitní šipkaři musejí popasovat s omezeními vyvolanými pandemií koronaviru. Režim je ale volnější než na nedávných turnajích v Anglii. „Máme pro sebe v Německu celý hotelový komplex. Můžeme se třeba i projít. Ale opatření samozřejmě platí v hotelu i u šipek," prozradil něco ze zákulisí prestižní akce.

Program mají elitní šipkaři nabitý. Jsou před nimi v následujících dnech další čtyři turnaje Players Championship. „Ve hře je spousta bodů a já jich potřebuji co nejvíce, abych skončil v nejlepší 64ce, abych si mohl zahrát finálový televizní turnaj Finals. To je můj cíl a doufám, že to zmáknu," naznačil ambice Sedláček. „Všem každopádně děkuji za úžasnou podporu, kterou dostávám. Moc si toho vážím, díky vám jsem silnější," zopakoval.