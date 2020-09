Zlej Kája vyhrál dva zápasy a vytvořil si osobák. Statečně vzdoroval i hvězdnému sokovi

Zlej Kája zase úřadoval. Nejlepší český šipkař Karel Sedláček na turnaji Players Championship 17 v německém Niedernhausenu odehrál tři parádní bitvy. Stopku my vystavil až hvězdný Mensur Suljovič, když nad českou jedničkou vyhrál 6:4. „Za stavu 5:4 jsem minul double dvacet o drátek a Mensur pak zavřel 97, už mě nepustil do hry," posteskl si Zlej Kája nad zahozenou šancí.

Pořád platí, že se český šipkař statečně pere mezi elitou a ukazuje, že se neztratí. V úterý si nejprve poradil s Andym Hamiltonem 6:2. Angličan je ve světovém žebříčku o čtyři místa lepší než Zlej Kája, ten ale tentokrát mohl slavit. „Podle výsledku to nevypadá, ale byla to těžká a vydřená výhra. Je to nevyzpytatelný soupeř, naposledy mě porazil. Tak jsem byl rád, že jsem mu to mohl vrátit," oddechl si Sedláček.

Druhé vystoupení na turnaji proti světové třiapadesátce Justinu Pipeovi vyšlo Sedláčkovi ještě lépe. Zápas, který vyhrál poměrem 6:4, ozdobil osobním rekordem, kdy měl průměr na tři šipky 108,2. „Byla to neuvěřitelná přestřelka ve skórování a skvělých zavíráních. Za osobák jsem moc rád, o to víc, že měl zápas vítězný konec. Bylo to asi nejlepší představení, co jsem tady předvedl," hlásil radostně Zlej Kája. Jedním dechem ale dodal, že to směrem k pokračování akce nic význameného neznamenalo.

Ve finále skupiny totiž na Sedláčka čekal hvězdný Mensur Suljovič, chlapík narozený v Bosně, který reprezentuje Rakousku. Ve světovém žebříčku je čtrnáctý. „Trošku jsem si věřil, že když budu předvádět takové šipky jako s Justinem, že bych mu mohl konkurovat a dotáhnout to do dobrého výsledku. Prohrál jsem 4:6, ale neproměnil jsem dvě šipky za stavu 5:4 pro Mensoura. Double 20 jsem minul o drátek, je to škoda. On pak zavřel 97 a už mě nepustil do hry," konstatoval český reprezentant.

Jinak si úterní turnaj náramně pochvaloval. „Jsou to fakt dobrý šipky, každý hráč má fakt obrovský potenciál a chce vyhrávat. Každý bojuje o legy jako blázen a já jsem rád, že jsem součástí toho stroje," narážel Sedláček na premiérovou sezonu v sérii turnajů určených pro světovou elitu.

Ve středu je na programu poslední turnaj německé části Players Championship a Zlej Kája má velké přání. „Snad předvedu něco dobrého a vytěžím dobrý výsledek. Moc děkuji za podporu, píše mi kupa lidí, čtu vzkazy a je to fakt úžasný," dodal na závěr s tím, ať mu fanoušci opět drží palce.