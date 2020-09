Sexy blondýnky chtějí víc peněz. Vsadily na odvážné fotky pro pány

Obdařené surfařské sestřičky byly u fanoušků populární díky sportovním výkonům, jenže teď Australanky pořádně přitvrdily a oznámily svůj vstup do projektu Onlyfans, kde se vystavují i některé hvězdy pornoprůmyslu, stejně jako další sportovkyně. Oběma blondýnkám je prý jasné, že půjde o materiály jen pro dospělé, slibují ale, že se bude na co dívat. Na instagramu mají každá milion fanoušků, a tak nejspíš cítí šanci, že by jim to mohlo sypat.

Jako první spustila v srpnu svůj profil pětadvacetiletá Ellie-Jean, sestra Holly-Daze se přidala o pár dní později. Jejich další dvě mladší sestry 19letá Bonnie-Lou a 20letá Ruby-Lee zatím tomuto způsobu vydělávání odolávají.

Ellie-Jean odhalila, že vstoupila do projektu Onlyfans poté, co upadla do deprese, když zjistila, že ji její přítel podvádí. Tvrdí to server news.au. „Když jsem to zjistila, celý můj svět se roztříštil na milion kousků. Opravdu jsem si myslela, že je to můj konec a už se nedokážu postavit na nohy," svěřila se.

„Můj bratr a můj otec se o mě starali každý den. Probudila jsem se a plakala, byly to tři nejhorší měsíce mého života. Nakonec bolest začala pomalu mizet a teď už jsem zase šťastná," přiznala Ellie-Jean.

Ta soutěžila v sérii závodů ženské Světové surfařské ligy od roku 2010 do roku 2017. Její sestra pak vydržela mezi elitou v období 2012 až 2017.