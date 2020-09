Softbalisté Chomutova jsou krok od postupu do finále, Ledenice vyrovnaly

Chomutovští hráči začali druhé semifinále skvěle, když hned v první směně zaznamenal Václav Svoboda tříbodový homerun. Hlavní zbraní se pak opět stal Marek Malý. Soupeřům dovolil pouze jediný doběh a připsal si osm strikeoutů. V poslední směně navíc odpalem za plot zařídil pátý bod pro Chomutov. V utkání měl Malý celkem tři úspěšné odpaly, stejně jako Mikuláš Klas z Tempa.

„Jsem rád, že se mi dařilo jak na nadhozu, tak na pálce. Není to rozhodně standardní. Vždycky se snažím ty dvě věci oddělovat, když mi to nejde třeba při odpalování, tak si to netahám do nadhazovacího kruhu," prohlásil Malý, který se těší na úterní utkání, které bude přenášet ČT sport. „Je možné, že televize bude hrát trochu roli a budeme nervóznější. Ale musíme hrát jako doposud."

Druhá série je vyrovnaná. Úřadující mistři Žraloci Ledenice se totiž dokázali v útoku pořádně rozjet. Ve druhé směně si připsali tři body, v šesté pak odpálil Patrik Kopečný homerun za tři body a další tři body ledeničtí softbalisté přidali v poslední směně. „Fungoval nám útok po celý zápas, pálil celý line-up. Obrana včetně nadhazovačů držela soupeře po celou dobu," pochvaloval si Jaroslav Korčák, trenér Žraloků.

Jednou z klíčových postav Hrochů je nadhazovač Michal Holobrádek. V sobotu povolil soupeřům pouze jediný doběh, v neděli se však už přes něj soupeři prosazovali. I tak si ve druhém semifinále připsal 14 strikeoutů. „Oba zápasy měly podobný průběh, a to že jeden z týmu skóroval hned v úvodu a následně dotáhl zápas k vítězství. Všichni víme, že to bude těžká série a nikdo nečekal, že série skončí 3:0," prohlásil Holobrádek, reprezentační nadhazovač. „Teď máme čas si říct, co nám fungovalo. Věřím tomu, že na další zápasy zvolíme tu správnou taktiku." Série pokračuje v sobotu.