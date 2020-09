Strahov se raduje z devatenáctého squashového titulu. Překonal fenomenálního Koukala

Fantazie. Squashclub Strahov získal v extraligovém play off devatenáctý mistrovský titul a potvrdil v českém squashovém prostředí dominanci. Ziskem 19. titulu překonal legendárního Jana Koukala, který mezi jednotlivci nastřádal o jeden titul méně. „Těší nás to. Nebyli jsme totiž favorité, jeden z našich elitních hráčů byl navíc zraněný," prohlásil Tomáš Cvikl, předseda strahovského klubu. Mezi ženami uspěl další pražský klub – Squash Modrý svět.

Byla to pro domácí squash druhá významná akce, která se po omezeních vyvolaných pandemií koronaviru uskutečnila. Do Brna se sjela kompletní domácí špička, v akci byl například Daniel Mekbib nebo Anna Serme. A zápasy to byly více než napínavé. Vždyť do finále se kromě SC Strahov dostal tým Viktoria Brno Sportprofit, který titul obhajoval. Mekbib za brněnský tým vyzval Inda Maheshe Mangaonkara (aktuálně 47. hráč světa) a souboj jednoznačně ovládl 3:0 na sety.

„Je to určitě cenný skalp hráče z první světové stovky. Bohužel se nám ale nepovedlo vyhrát další zápasy," smutnil Mekbib, aktuální český šampion. V dalších duelech totiž favorité svoji pozici nepotvrdili. Například Lukáš Jelínek ze Strahova porazil talentovaného Marka Panáčka. Důležitý bod si připsal strahovský David Zeman, který si překvapivě poradil s Martinem Švecem, elitním českým squashistou se zkušenostmi ze zahraničních turnajů. „S výhrou jsem velmi spokojen, obzvlášť po nečekaném průběhu, jaký finále mělo," poznamenal Zeman.

Neuspěl ani další z domácích hráčů Ondřej Uherka, který bojoval o rozhodující bod proti Joanu Lezaudovi. „Joan nebyl favoritem, protože se na turnaje vůbec nesoustředí, tolik ostrých zápasů za rok neodehraje. Má to však jako trenér stále v ruce a předvedl několik skvělých shotů," pochvaloval si Cvikl. Uherka nakonec padl 1:3 na sety a Strahov mohl slavit 19. titul. „Těší nás, že v současné době máme u nás nejvíce celkových prvenství. Je samozřejmě složité to srovnávat s Honzou Koukalem, který slavil mezi jednotlivci. Navíc k pár triumfům nám také pomohl," dodal Cvikl.

Podobně dramatické bylo také finále ženských týmů, ve kterém nastoupila Viktoria Brno Kabel A.-T. proti Squash Modrý svět E. První dva zápasy dopadly podle očekávání, když nejprve domácí Klára Köhlerová zdolala Terezu Šlehoferovou a poté srovnala česká jednička Anna Serme po výhře nad Michaelou Čepovou. O titulu tak musel rozhodnout až závěrečný zápas a Tereza Elznicová v něm zdolala Mariku Doubravovou. A to po neskutečném boji, když odvrátila čtyři mečboly!

„Bylo to pořádné drama. Tereza Elznicová otáčela z 0:2 na sety a v páté sadě ze 4:9, aby nakonec vyhrála a zajistila nám potřebný druhý vítězný bod. A právě kvůli těmto vyrovnaným zápasům a silným emocím hrajeme, a o to větší pak taky byla radost z vítězství," prohlásila Anna Serme, která o tomto víkendu bude hrát jeden z prvních národních turnajů ve Francii, a to v Le Havre. „V říjnu mě nejspíš čeká další. Normálně jsem na tyto turnaje neměla čas, ale nyní je to jedna z mála příležitostí, jak soutěžit," okomentovala svůj nejbližší program.