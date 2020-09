Obhájce prvenství má poraněné koleno a možná přijde o Velkou pardubickou

Bartoš se zranil při oslavách po nedělním úspěchu v Itálii, kde po roce opět vyhrál s L'Estranem největší tamní dostih Gran Premio v Meranu. "Udělal jsem ze sedla 'Dettori Jump' a hned, jak jsem dopadl, věděl jsem, že je něco špatně, křuplo mi v koleni a přišla velká bolest," řekl devětatřicetiletý žokej serveru Dostihový svět.

Čeká teď, jak dopadne vyšetření, a zda loňský šampion Theophilos bude potřebovat nového jezdce. "Nikdy jsem s kolenem podobný problém neměl, ale teď to nevypadá dobře. Udělal jsem hloupou klukovinu a moc mě to mrzí, s Theophilem jsme, myslím, vytvořili dobrou dvojici. Jestli to s mým kolenem bude špatné, museli by na něj Váňovi na poslední chvíli hledat nového jezdce," dodal.