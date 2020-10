Závěr baseballové MLB by se mohl odehrát před fanoušky

Baseballová MLB plánuje pustit v závěru sezony na zápasy fanoušky. Na stadionu v Arlingtonu by diváci mohli sledovat finále Národní ligy a poté i Světovou sérii, které se budou kvůli pandemii koronaviru hrát v Texasu na neutrální půdě. Vedení MLB dá do prodeje na každý zápas 11 500 vstupenek, což představuje zhruba čtvrtinu kapacity nové arény týmu Texas Rangers.

Sezona MLB začala kvůli kvůli pandemii koronaviru místo března až v červenci. Základní část, v níž týmy hrály na domácích stadionech bez diváků, byla zkrácena na 60 zápasů. Nyní startuje play off. Finále Národní ligy je na programu od 12. do 18. října, Světová série, na neutrální půdě poprvé od roku 1944, se bude hrát od 20. do 28. října.

Pro zápasy v Arlingtonu bude platit řada bezpečnostních opatření. Místa na stadionu, na něž se budou prodávat vstupenky, budou seskupena vždy do hnízd po čtyřech sedačkách, jednotlivé skupiny budou po tribuně rozmístěny podle šachovnicového vzoru tak, aby mezi nimi byl potřebný rozestup. Prvních šest řad od hřiště zůstane prázdných. Všichni diváci budou muset nosit roušky.

Finále Americké ligy bude na rozdíl od Národní ligy s největší pravděpodobností bez fanoušků. Zatímco v Texasu povolují místní úřady využít až 50 procent kapacity stadionů, v Kalifornii, kde by se mělo play off hrát na Dodger Stadium v Los Angeles nebo v Petco Parku v San Diegu, MLB schválení od oficiálních míst neočekává.