Hulvátství. Podle Kejvala jde předvolební boj přes čáru

Vedle Neussera vás v poslední době v médiích kritizoval i předseda České unie sportu Miroslav Jansta či člen výkonného výboru Karel Bauer. Co na jejich výtky říkáte?

Nemám dobrý pocit z toho, že kritika od některých překročila rámec slušného chování. Já se snažím na všechno odpovídat konstruktivně. Jsem na kritiku připravený i na různé návrhy a vylepšení, s tím nemám problém. Výtky pana Bauera znám, komunikuji s ním, respektuji, když jsou v odborné rovině. Co se týče připomínek pana Neussera, toho jsem viděl párkrát v životě, občas mi to přijde za čárou. A rozhovor s Mirkem Janstou už byl projev hulvátství.

V rozhovoru pro deník Sport vás označil za lháře a manipulátora. Čím si vysvětlujete, že se proti vám teď poměrně ostře vymezil?

Kvůli soudnímu řízení. Snad poprvé je postaven do velmi nepříjemné situace, kdy se asi snaží přesvědčit společnost, že chyba byla na naší straně.

Vytýká vám, že jste se jako ČOV přidali k trestnímu oznámení a přihlásili se o škodu, která vám přitom nevznikla…

My dostali dopis od policie, kde bylo napsáno, že jsme poškozená strana a byli jsme okradeni. My odpověděli, že o ničem nevíme a chceme vidět ten spis. Nechali jsme si udělat právní stanovisko, které konstatovalo, že jsme přímo neutrpěli žádnou hmotnou nebo nehmotnou škodu. Tak jsme následně poslali dopis schválený výkonným výborem, že se k žádné škodě nepřihlašujeme.

Pojďme k dalším výtkám. Ve stanovách ĆOV je, že místopředsedů má být pět. Volit se ale mají jen tři, když Filip Šuman za neolympijské sporty byl už zvolen předem, zároveň prosazujete i nižší počet členů výkonného výboru.

My se na výkonném výboru domluvili, že navrhneme plénu, aby se volil stejný počet lidí jako máme teď poté, co odstoupil Mirek Pelta. Snahou bylo i ve výkonném výboru zeštíhlit aparát, aby byl akceschopný. Ale rozhodovat o tom bude plénum, jestli bude chtít, aby se volilo více lidí, tak to tak bude.

Kritice jste čelili i za to, že na náklady ČOV cestují na olympijské hry politici.

Česká unie sportu na nás podala trestní oznámení policii, která to podrobně prověřila a odložila jako bezdůvodné. To je právní pohled, ale pro nás je strašně důležitá i morálka. Existuje charta Mezinárodního olympijského výboru, je jasně dané, kdo z politiků se zve. Je to hlava státu, předseda vlády a ministr zodpovědný za sport. My to rozšiřujeme o další dva nejvyšší ústavní činitele, tedy předsedy poslanecké sněmovny a senátu plus další ministry, kteří mají v gesci sport, tedy vnitra a obrany.

Předseda ČOV Jiří Kejval a skifařka Miroslava Topinková Knapková.

Vlastimil Vacek, Právo

Jenže na olympiády jezdili i úředníci, kteří pak rozhodovali o dotacích, což je z etického pohledu přinejmenším diskutabilní…

Ministr nejezdí sám, vždycky s sebou někoho veze. Ale o tom my nerozhodujeme. Třeba ministr obrany ze zákona s sebou bere ochranku… My jim zajistíme akreditaci, ubytování, vstupenky a týmové oblečení. A nejedou tam na dovolenou, ale na standardní služební cestu. Navíc Mirek Jansta byl v minulém období místopředsedou, takže to, co teď napadá, schvaloval.

I váš protikandidát Filip Neusser se vymezil proti vašim spolupracovníkům, zejména Zdeňku Haníkovi. Jako místopředseda ČOV schytal kritiku svým postojem k ženskému sportu, na volejbalovém svazu za jeho vedení došlo k finanční ztrátě…

Umím si představit, že některé jeho názory jsou kontroverzní. Ale odborně odvádí skvělou práci v oblasti trenérů, kteří byli dosud zanedbáváni… A já budu mít místopředsedy, které mi plénum zvolí.

Pokud mandát obhájíte, jaké bude další směřování ČOV? Za poslední volební období rostly výdaje na marketing a řadu projektů včetně olympijských festivalů. Ty mají úspěch i z mezinárodního pohledu, ale třeba Karel Bauer by radši, kdyby peníze šly svazům.

My je pořádáme spolu s městy, kraji a našimi partnery. Kdyby řekli, že na nich participovat nechtějí a chtějí je dát přímo svazům, tak to udělají. Ale festivaly jsou postavené na momentu, že během her na vás všude vykoukne olympiáda a vy můžete být toho součástí. Letos o ně projevilo zájem 27 zemí, v době her v Cortině se plánují po celé Itálii. Ale doma není nikdo prorokem…

Takže chcete pokračovat v nastoupeném trendu?

Chceme, aby všechny ty projekty dávaly smysl pro svazy. Získáváme od nich zpětnou vazbu, co využívají a co ne. Když o ně nebude zájem, tak je zkrátka nebudeme dělat.

Nedoplácí český sport na svoji rozpolcenost i při současných protiepidemiologických opatřeních, kdy se neregistrovaný sport na rozdíl od kultury musí takřka zastavit? Nechybí při mocenských válkách jakýsi generál, který by český sport zastupoval?

Generál je jasný, to je Milan Hnilička, my za ním stojíme, tam není žádná roztříštěnost, sport zastupuje Národní sportovní agentura. Ale když se bavím s lidmi, kteří rozhodují, je to těžké, když oni se podívají na kotel třeba slávistických fanoušků a pak fotku z Rudolfina, kde jsou všechny podmínky splněny… Já jsem rozhořčený, myslím, že to je špatně, ale také bych moc rád, aby lidé občas ten boj za český sport neztěžovali, to se pak těžko argumentuje. A jsem přesvědčený s respektem k současné situaci, že opatření jako rušení tělocviku a zavírání tělocvičen by se neměla dělat plošně. Sport je součástí zdravého životního stylu a ten je základním parametrem zvyšování imunity.