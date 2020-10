Boj o softbalový titul startuje! Hroši vyzvou Chomutov

Je to tady, vrchol sezony a boj o korunu českého softbalového krále startuje. Chomutov, klub s jedenácti mistrovskými tituly, se dostal do finále poprvé od roku 2015. Soupeřem mu bude Havlíčkův Brod, který touží po třetím titulu. První finálový duel se hraje v sobotu v Kadani od 14:00.

„Hroši budou těžkým soupeřem. Pro nás bude klíčové, abychom našli recept na jejich nadhazovače. Musíme si pohlídat jejich velice produktivní začátek lineupu," prohlásil Marek Malý, hrající kapitán Chomutova. Rád by navázal na historické postavení klubu v českém softbalu „Trvalo to několik let než se tento tým vybudoval. Rádi bychom navázali na úspěchy předchozích generací," dodal.

V cestě za titulem stojí v cestě celek Hroši Havlíčkův Brod. Ti byli ve finále naposledy v roce 2018, ale neuspěli - prohráli s pražským Tempem. Titul získali v roce 2017 i o rok dříve. Současný tým táhne především reprezentační nadhazovač Michal Holobrádek a důležitou součástí je také hostující David Mertl. Právě on v nastavené směně v semifinále proti Žralokům odpálil rozhodující homerun.

„Odpaly za plot k play off patří a většinou rozhodují. V klíčovém semifinále jsme ho dali my a i díky tomu postoupili," poznamenal Mertl, který se ve finále střetne s Markem Malým, který za Chomutov úspěšně nadhazuje, ale také pálí. A umí dávat homeruny.

„Má teď velkou formu. My do série půjdeme stejně jako v semifinále, kdy rozhodovaly maličkosti," míní další opora havlíčkobrodkského týmu Michal Holobrádek. „Chomutov hraje letos pěkný a útočný softball, předpokládáme vyrovnanou sérii," tuší tvrdou bitvu Mertl.

Mistrovský tým bude slavit titul, pokud vyhraje ve finálové sérii tři zápasy.