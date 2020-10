Softbaloví Hroši vyhráli i druhé finále

Jednu výhru od mistrovského titulu jsou softbalisté týmu Hroši Havlíčkův Brod. Vyhráli totiž i druhý zápas finále extraligy. V neděli doma porazili Chomutov Beavers 7:0 rozdílem v páté směně. Dařilo se opět nadhazovači Michalu Holobrádkovi, který povolil sokovi jeden úspěšný odpal. Jeho spoluhráč Tomáš Klien odpálil navíc tříbodový homerun. „Až v poslední chvíli jsme se dokázali prosadit, jinak to bylo vyrovnané," prohlásil sportovně Klien.

První bod získali hráči z Havlíčkova Brodu už v první směně, další ve čtvrté a klíčových pět bodů pak zaznamenali v páté směně. Největší zásluhu na tom má Klien, který předvedl homerun. Prosadil se proti chomutovskému nadhazovači Marku Malému. „Proti Malému mi to tolik nejde. Je to nepříjemný nadhazovač, který umí dobře kroutit balony," uznal Klien kvality rivala.

Dařilo se také Michalu Holobrádkovi. Havlíčkobrodský nadhazovač nepovolil soupeři zatím ani jeden doběh. „Je zatím pro nás těžké se srovnat s Holobrádkem, je to především o našich hlavách," mínil Jan Řápek, trenér Beavers Chomutov. „Ale série ještě nekončí. Už v neděli jsme na tom byli lépe než v prvním utkání. Kdybychom ve čtvrté směně, kdy jsme měli obsazené všechny mety, dali jediný odpal, tak by to bylo jinak."

Finálová série softbalové extraligy pokračuje o příštím víkendu. Hrochům už schází jediná výhra k zisku titulu. „Už nemáme co ztratit, nechceme prohrát. Půjdeme do toho s úsměvem a s dobrou náladou a vyhrajeme," tvrdil Řápek. „Očekávám opět boj o každou metu, bude to krásný zápas," doplnil Klien.