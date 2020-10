Dvě minuty utrpení, které stojí za to. Dvojčata z Beskyd testuje ledový ostrov

Z Beskyd na Island se vydali před několika lety dva bratři z Beskyd. Lukáš a Filip Poláchovi si chtěli splnit svůj sen. Surfovat a lyžovat co nejseverněji, co to jde. A navíc během jediného dne. „Další důvod je ten, že milujeme extrémní počasí a také izolovaná místa. Na Islandu jsme pořád na cestě za nějakým dobrodružstvím, které nikdy nekončí,“ popisuje Lukáš.