Největším favoritem Velké pardubické je obhájce, sázkaře láká i outsider

Vítěz z roku 2017 No Time To Lose se sází v poměru 15:1, Ribelinho pak s ohledem na kurz 100:1 může spíše jen překvapit. Velkým tématem je pochopitelně zranění Josefa Bartoše, který v sedle Theophila nemůže obhajovat. Trojnásobného vítěze se tak v sedle pokusí zastoupit Jan Odložil, který už ale také ví, jaké to je s Theophilem zvítězit.

Třeba Tipsport přijal nejvíc sázek na největšího favorita Velké pardubické a obhájce trofeje Theophila. Sázkaři věří i dalšímu z favoritů Sottoventovi. Jednak jej pasují za celkového vítěze a věří také, že doběhne Velkou do 3. místa.

„Osmiletý valach Sottovento, svěřenec Josefa Váni, vyhrál poslední kvalifikaci na Velkou pardubickou a právě jeho aktuální forma by mohla být rozhodující," míní Petr Karlík, bookmaker Tipsportu. Největším outsiderem dostihu je All Scater s astronomickým kurzem 500:1.

Černým koněm dostihu Sottovento

„Okruh největších favoritů je znám, Velká je ale specifickým dostihem, vždy se tak vyplatí věnovat pozornost i dalším koním. Stretton, který se aktuálně sází v kurzu 10:1, vloni skončil druhý, předloni třetí, pojede s Markem Stromským, minimálně sázkou na umístění je třeba s nimi počítat," poznamenává Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

„Černým koněm dostihu by pak mohl být Sottovento, který vyhrál poslední kvalifikaci. Na jednu stranu půjde o jeho první zkušenost, svůj kus práce ale jistě odvede Jan Kratochvíl v sedle, který ví, jaké to je v Pardubicích vyhrát," dodává Hanák.

Dostihy jsou specifickou disciplínou, do hry vstupuje řada okolností včetně počasí, nálada sázkařů se tak může měnit do poslední chvíle. Z pohledu dosavadních vkladů má u Fortuny největší důvěru zhruba 25 % Hegnus, který vloni o dostih přišel vinou zranění na poslední chvíli, následovaný s 20 % Theophilem. Solidní důvěru 17 % má také Tzigane Du Berlais s velezkušeným Janem Faltejskem. Zajímavostí je nepochybně zájem o největšího outsidera kursu All Scater, na kterého jde zhruba 8 % vkladů.