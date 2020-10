Šampion ani obhájce! Sottovento? Věřím mu nejvíc, vysvětluje Kratochvíl volbu pro Velkou

Jejich cesty se znovu minou. Před třemi lety Jan Kratochvíl ovládl Velkou pardubickou s No Time To Losem, jenže další start natož triumf s dnes jedenáctiletým hnědákem ve slavné steeplechase nepřidal. Příležitost na obhajobu mu zhatila zlomenina pažní kosti v krčku, loni v říjnu zase marodil kůň, kterého 29letý žokej neosedlá ani letos.

Pro jubilejní 130. ročník jste zvolil Sottoventa, bylo to pro vás těžké rozhodování?

Dohodli jsme se s celým týmem i majitelem, že ho v neděli pojedu. Složité to bylo. Kvůli zranění Pepy Bartoše, který měl obhajovat vítězství s Theophilem, byla ve hře i varianta, že bych ho jel právě já.

Což se nestalo. Do jeho sedla usedne Jan Odložil...

Kdybych si o něj řekl, asi bych ho dostal. Jezdím pro pana Váňu, dostávám první šance... Ale já si ale o Theophila zkrátka neřekl.

Žokej Josef Bartoš na koni Theophilos v cílí 129. ročníku dostihového závodu Velká pardubická.

Vlastimil Vacek, Právo

Proč?

Myslím si, že Sottovento by mohl být lepší! Z naší čtveřice koní mu věřím nejvíc. Taky jsme si i nejvíc sedli. Ke startu je samozřejmě nachystaný také No Time To Lose, ale trošku jsem byl z jeho letošních výsledků zklamanej.

Nepřesvědčil vás?

Po prvním letošním dostihu, který jsem s No Timem absolvoval, jsem z něho byl nadšenej. Že to tam furt je... Ale pak jsme spolu šli kvalifikaci, která byla taková podivná. Za poslední překážkou jsem si myslel, že se mu obnovilo zranění a ono to tak nakonec nebylo. V krátkém dostihu měl zase pád. Je to u něj zkrátka takový nevyrovnaný. Samozřejmě může se stát cokoliv. Sedne mu to, bude mít den... Pořád je to kvalitní kůň a bude mít na sobě dobrou náhradu (Jakub Kocman). Vyhrát tedy může určitě taky.

Pak by vás však volba hodně mrzela.

Je to pochopitelně těžký. Mohl jsem si vybrat špatně, ale Velká pardubická se koná jednou ročně, je to těžký dostih, v němž chci vždycky sedět na koni, o kterém vím, že to zvládne.

Krocoleon a jeho super let přes Taxis

Facebook Dostihové centrum Olešnice-Poles Pavel

Převážila procenta na stranu osmiletého valacha Sottoventa po poslední čtvrté kvalifikaci, kterou opanoval? Byť s ním tehdy slavil žokej Odložil...

Já ho měl původně jet, ale bohužel jsem měl drobné zranění z dostihu, které jsem utrpěl asi týden před kvalifikací. Jel ho tedy Honza a opravdu podal perfektní výkon. Už v předchozí kvalifikaci, kdy jsem byl v sedle já, se mi hrozně líbilo, jak kůň jezdí. Jak vyspěl pro takhle těžké a náročné dostihy. Jsou samozřejmě ošemetné, kůň se může zranit, ale on to všechno ustál ve zdraví a v přípravě pokračoval dál. Jeví se moc dobře. V mých očích vypadá z celého kvarteta adeptů vážně nejlíp.

Zmínil jste zranění kolegy Bartoše, jenž si nedávno při oslavách cenného vítězství v italském Meranu pochroumal koleno a musel na operaci. Jak jste zprávu přijal?

Je to opravdu smůla. Samozřejmě užíváte si, že vyhrajete velký dostih. Bezprostřední emoce jsou veliké. Neříkám, že to byla hloupost, bohužel se u něj sešla shoda náhod. Mohl tam mít třeba už něco z předešlého pádu... Měl radost, takže dělal různé skopičiny, které k vítězství patří, a stalo se prostě tohle...

No Time To Lose s žokejem Janem Kratochvílem při Velké pardubické v roce 2017.

Tomáš Kubelka

Na trať Velké pardubické vyrazí letos osmnáct koní, jaký dostih očekáváte?

Určitě dost otevřený. Na start se postaví několik předešlých vítězů, bude tam i pár nováčků. Všechno se bude odvíjet od toho, až se skočí Velký Taxis a Irská lavice. Pak se to tak nějak uklidní a dostih se bude lámat až u Anglického skoku. Těžko ale odhadovat, jak to bude celý vypadat. Nevidím tam vyloženě někoho, který by se staral o tempo. Snad se toho někdo z těch zkušenějších koní a jezdců ujme, vezmou to na sebe a udělají pěkný dostih.

Jaká pro vás bude Velká pardubická bez přítomnosti diváků?

To si právě zatím nedokážu vůbec představit. Pro nás žokeje je to svátek, připravujeme se na Velkou, těšíme se na ni celej rok a teď na závodišti skoro nikdo nebude. Bohužel se ale nedá nic jiného dělat.

Pavla Váňová s vítězi 129. Velké pardubické v roce 2019 žokejem Josefem Bartošem a koněm Theophilosem.

Vlastimil Vacek, Právo

Pořadatelé ještě minulou středu nemohli garantovat, že legendární dostih skutečně proběhne. Ulevilo se vám, že tradice nakonec zůstane zachována?

Díky bohu, že můžeme běžet. Bude to pochopitelně speciální ročník. Každej doufal, že se situace bude zlepšovat, jenže to bylo spíš naopak... Musíme být opravdu spokojení s tím, co je. Byť nevíme, do čeho v neděli jdeme.

Jak se žokejů dotknou restrikce?

Nás ani tolik ne. Samozřejmě roušky mít budeme, ale na to jsme zvyklí z ciziny, protože tam s nimi jezdíme celej rok. Jezdce to příliš neovlivní.

Trápí vás nějaké zdravotní šrámy?

Pokud jde o pády, zdraví drží. Koronavirem jsem se naštěstí nenakazil. Jsem zdravej a na neděli připravenej.