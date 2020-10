Badmintonové reprezentanty čeká olympijská kvalifikace. Řeší, kde mají trénovat

Zásadní vliv má vládní nařízení na závodní a profesionální hráče. Ti nemohou hrát zápasy a turnaje, nemají povolený ani trénink na kurtu. „Tohle je pro nás kritické, protože s juniory chceme usilovat o historicky první medaili na mistrovství Evropy. Na některé naše reprezentanty čeká olympijská kvalifikace. Badmintonisté si nemohou dovolit ztratit výkonnost, několik dní bez tréninku může ovlivnit jejich budoucí konkurenceschopnost," obává se Koukal, několikanásobný domácí šampion.

Český badmintonový svaz tak apeluje na Národní sportovní agenturu, aby povolila přípravu alespoň pro reprezentanty. Těm trénink na kurtu nic jiného nenahradí. A to ani v případě AirBadmintonu, tedy novou venkovní verzi tohoto oblíbeného raketového sportu. „Využívá se zcela jiný míček, je to dost odlišná fyzika. Jsme rádi, že konečně vznikla venkovní verze badmintonu, která jistě pomůže dalšímu rozletu našeho sportu, ale nedá se hovořit o jakémkoliv nahrazení klasické verze," dodává Koukal.

Olympijská kvalifikace čeká třeba na Adama Mendreka. Elitní český hráč se připravuje i na německou bundesligu, kde má rovněž problémy. Němci prý totiž nepřijímají české testy. „Nedůvěřují jim. Musel bych pokaždé do karantény před zápasem, minimálně na tři dny, plus se nechat otestovat v Německu. Nabízeli mi také možnost, že bych se do Německa vrátil a trénoval tam dlouhodobě, ale mám již v Česku závazky a chci zůstat tady," popisuje Mendrek.

Česká trojka Jan Louda bude muset kompletně změnit strategii pro svoji přípravu na další týdny. „Musíme se přizpůsobit současným opatřením, nic jiného nám nezbývá. Doufal jsem, že už nic takového znova nepřijde, budeme muset přejít na domácí cvičení a venkovní běhání," tvrdí Louda.

Nepříjemné je to pro českou juniorskou jedničku Tallulah Sharleen Van Coppenolle. Ta se chystá na ME ve Finsku, které se koná koncem října. „Má to být naše poslední juniorské mistrovství. Představovala jsem si trochu jiný konec přípravy. Nad vším teď visí otazník a budu konzultovat s trenérem, co dál," doplňuje.