Hnilička jednal o sportovních výjimkách, řeší detaily kompenzací

Jak to vypadá s fotbalovou ligou, co nejvyšší hokejová soutěž, proběhne v Ostravě tenisový turnaj? Kdo má šanci získat výjimku a bude moct naskočit do zápasů? „Doba je složitá i pro sport. V současné době je pro mě nejaktuálnější udělování výjimek na akce, které by se měly konat v krátké době. Jde například o tenisový turnaj WTA v Ostravě. Máme tady pohárové zápasy ve fotbale, je tady turnaj MMA. To jsou nejbližší sportovní akce, pokud se mají konat a podařilo se sjednat výjimku, tak potřebují oficiální statut,“ řekl v úterý po obědě v České televizi Milan Hnilička, šéf Národní sportovní agentury.