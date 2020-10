Judisté Pulkrábek a Binhak v Budapešti nestačili na Rusy

Čeští judisté David Pulkrábek a Tomáš Binhak neuspěli na budapešťském Grand Slamu a po porážkách v prvních zápasech pro ně turnaj skončil. Oba prohráli před limitem s ruskými soupeři, kteří se pak probili až do finálových soubojů. Pulkrábek nestačil ve váze do 60 kg na pozdějšího vítěze Jaga Abuladzeho, debutant na akci tohoto formátu Binhak (do 66 kg) podlehl Jakubu Šamilovovi, jehož až v boji o zlato předčil krajan Abdula Abdulžalilov.