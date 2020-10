Příprava českých badmintonistů před ME? Na zahradě nebo v lese. I tak chtějí medaile!

Čeká je vrcholný turnaj, na kterém chtějí bojovat o historické úspěchy. Jenže čeští juniorští badmintonisté neměli před odjezdem na mistrovství Evropy do finského Lahti kde trénovat. Kvůli vládnímu nařízení se nedostali do hal na kurty. „Zlepšovali jsme kondici venku, trénovali doma na zahradě, nebo případně v lese. Nebylo to optimální. I tak všichni doufáme, že budeme bojovat o medaile," prohlásila Kateřina Zuzáková, jedna z opor reprezentace. Čeští junioři na šampionátu začnou ve čtvrtek od 19:00 proti silnému Švédsku. Po týmové soutěži je čekají individuální turnaje.