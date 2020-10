Olympijský vítěz a mistr světa v judu Lukáš Krpálek překonal koronavirus. Ve středu měl negativní test na nemoc covid-19, řekl serveru iSport.cz reprezentační trenér Petr Lacina. Nejlepší český judista začne s lehkou kondiční přípravou a příští středu by měl odletět na jedenáctidenní kemp do Antalye. Tam by se měl připravit na mistrovství Evropy v Praze, které by se mělo v O2 Areně uskutečnit od 19. do 21. listopadu.