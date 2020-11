Seriál dálkových běhů Ski Classics začne až v lednu

Do stopy se dálkoví běžci vydají poprvé 14. ledna ve švýcarském Zuozu, kde se uskuteční týmový prolog původně plánovaný v prosinci v Livignu. O dva dny později se poběží La Diagonela. Od té doby by se mělo závodit každý týden do Jizerské padesátky, která je na pořadu 14. února. Pak se seriál přesune do Skandinávie.

Následovat bude 7. března Vasův běh, který poběží jen elitní lyžaři. Do kalendáře se vrací stokilometrový Aarefjällsloppet (27. března). Celkem je připraveno jedenáct závodů, poslední dílem v kalendáři je běh z Ylläs do Levi na 70 km 17. dubna.

Musí se odjet minimálně čtyři závody

O konání každého závodu se musí rozhodnout vzhledem k vývoji epidemie v dané zemi 14 dnů před startem. Musí se odjet minimálně čtyři závody, aby se mohla jedenáctá sezona dálkových běhů považovat za seriál.

Na startu by měly být čtyři české týmy - eD system Lukáše Bauera s Kateřinou Smutnou, Slavia pojišťovna s matadorem Stanislavem Řezáčem, v kombinéze Silvini Madshus Team se párkrát objeví Martin Jakš a tým Vltava Fund.