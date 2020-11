Čeští squashisté jsou opět v akci, v Rakousku postoupili hned tři do čtvrtfinále

Po více než měsíci mohou reprezentační squashisté hrát turnajové zápasy. Vyrazit ale museli do ciziny, když nastoupili v rakouském salcburku do akce PSA. V úvodu se jim dařilo – do čtvrtfinále se dostal Daniel Mekbib, Ondřej Uherka a Jakub Solnický. „Těšil jsem se hodně, konečně zase můžeme hrát. I když jsme se udržovali, odhadnout formu bylo těžké," tvrdil Mekbib, nejlepší český squashista a nasazená jednička rakouského turnaje.

Druhá vlna koronavirové pandemie dopadla na squashisty drsně. Prakticky odřízla možnost adekvátně trénovat, protože se dle vládního nařízení zavřely vnitřní sportoviště a tím tedy i kurty. „Když jsme se to dozvěděli, hned druhý den jsme odjeli do Polska. Zavolal jsem jednomu trenérovi a tam nebyl problém využívat squashové kurty, což je pro nás naprosto klíčové," popisoval Mekbib, který vyrazil do cizony s parťákem Martinem Švecem. „Je to lepší, než být tři týdny doma a jen sedět." Do Polska nakonec odcestovali i Viktor Byrtus a Jakub Solnický.

Teď ale většina elitních reprezentantů zvolila kvůli turnaji jinou destinaci - Rakousko. Zde se koná po zářijovém pražském Expression Networks Nolan and Liam's Tournament 2020 druhá akce okruhu PSA po první vlně pandemie koronaviru. V Salcburku mohou hrát pouze squashisté z okolních zemí nebo rezidenti z těchto států. Původně se na něj kvalifikovalo hned sedm českých hráčů, nakonec jich odcestovalo pouze šest.

Páteční program: 16:00 [4] Yannik Omlor (Něm.) v Robin Gadola (Švýc.) 17:00 [2] Farkas Balazs (Maď.) v [7] Valentin Rapp (Něm.) 18:00 [1] Daniel Mekbib (ČR) v [6] Ondřej Uherka (ČR) 19:00 [3] Aqeel Rehman (Rak.) v [8] Jakub Solnický (ČR)

„Rád bych se probojoval do finále. Člověk neví, co však od sebe i od soupeřů může očekávat. Snažím se si to užívat. Nevíme, kdy zase pojedeme na další turnaj," prohlásil Mekbib, jemuž aktuálně patří 71. příčka na světovém žebříčku.

Turnaj začal dobře. V prvním kole si poradil za 32 minut s Davidem Zemanem. V pátek od 18:00 nastoupí v českém derby proti Ondřeji Uherkovi. Do čtvrtfinále se dostal také Jakub Solnický. To Viktor Byrtus prohrál s Němcem Valentinem Rappem.

A co bude se squashem po této akci? To čeští squashisté netuší. „Většina mezinárodních turnajů zatím pro nás není. Můžeme hrát jenom v okolních zemích," dodal Mekbib.

Finále Austrian Open s dotací 6000 USD je v plánu v neděli od 14:00. Zápasy českých hráčů je možné sledovat na facebookovém profilu akce.