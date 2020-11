Parkourová legenda ztratila mobil, vzniklo z toho dechberoucí video

Paulovo nové parkourové video začíná ztrátou mobilního telefonu, který mu upadne ze střechy jednoho z hamburských domů.

Devětadvacetiletý sportovec se vydává na zběsilou honičku ulicemi přístavního města. Tomu, aby Paul získal svůj přístroj zpět, nezabrání žádná překážka.

„Když natáčím nějaký snímek, chci, aby to bylo velkolepé," říká o svém projektu Paul. „Stejně tak je důležité, aby to bylo co nejbezpečnější. Trénuji každý den. Každý trik je promyšlený. Důležité je dát všemu dostatek času, vše si pečlivě projít ve své hlavě a provést to s jistotou," dodává.