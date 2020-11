Na lezeckém ME v Moskvě se bude bojovat o poslední místa pro OH

Nejdříve se budou v ruské metropoli rozdělovat medaile v jednotlivých disciplínách. Poprvé od roku 2008 se všechny uskuteční na jednom místě. V poslední době se v boulderingu závodilo odděleně.

V lezení na rychlost může na loňské stříbro z mistrovství světa navázat Jan Kříž. V obtížnosti a boulderingu budou při Ondrově absenci největšími českými nadějemi Martin Stráník a Jakub Konečný. Mezi ženami se může prosadit nadějná Eliška Adamovská, která byla loni čtvrtá v lezení na obtížnost na juniorském mistrovství světa.

Všichni jsou přihlášeni na všechny disciplíny, takže mohou usilovat o postup do kombinace, která se uskuteční v pátek 27. a v sobotu 28. listopadu. Na hry v Tokiu postoupí nejlepší závodník z těch, kteří si nezajistili postup z loňského mistrovství světa, nebo olympijské kvalifikace.

Pokud by se kontinentální šampionát z nějakého důvodu na poslední chvíli neuskutečnil, připadla by olympijská místa závodníkům, kteří zůstali těsně pod čarou na loňském MS. V mužské kategorii je to Slovinec Jernej Kruder, jenž bude favoritem i v Moskvě. Naopak Ukrajinka Jevgenija Kazbekovová, jíž unikl postup z MS, nemůže na ME startovat kvůli koronaviru.