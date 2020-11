Helma, nebo rouška! Koronavirus přesto kosí startovní pole. Češi našlápli skvěle

Úvodní tréninky vás navnadily?

Dopadly nad očekávání, v prvních jízdách jsme dojížděli lépe než Němci, ale jsou to jen tréninky, známe Němce. S druhou skupinou porovnání nemáme.

Jak vysoko stavíte ve své oblíbenosti lotyšskou Siguldu?

Já to nerad říkám, naposledy když jsem v Koreji řekl, jak mi dráha sedí, další den jsme šli na držku. (úsměv) Vždycky se to odvíjí od výsledků, tady jsme byli předloni čtvrtí ve Světovém poháru, což je náš nejlepší výsledek. A i s ohledem na to, že dvojbob máme z Lotyšska a je testovaný na téhle dráze, tak nám to tu sedí, baví nás i start.

Měnili jste do nové sezony vybavení?

Dvojbob máme stejný, o novém se jedná, jen je to složité. Ale vyzvedli jsme si tu nové nože, vyladili jsme i několik dalších vychytávek.

Jak moc vám přes léto pomohl nový trenažér v sídle Olympu v pražské Stromovce?

Obrovsky, máme tam kompletní zázemí na jednom místě, což nemají ani Němci. Jak jsme vesměs Pražáci, můžeme tam, kdykoliv chceme, strávili jsme tam hodně času a pomohlo to v souhře na startu. Věřím, že se to projeví i v závodě.

Jak přísná opatření proti koronaviru zatím panují ve Světovém poháru?

Dost striktní. Jak začínáme jako jeden z prvních zimních sportů, snaží se tu všechno ohlídat. Máme dva místo tří tréninkových dnů, abychom se na dráze tolik nepotkávali, a ještě nás rozdělili na skupiny. Teď na dvě, jak je tu málo posádek, ale může jich být víc. Samozřejmostí jsou zakrytá ústa a nos. Platí, že musíme mít pořád helmu s plexisklem nebo roušku, což je občas dost šílené. První trénink jsme dojeli do cíle, sundal jsem helmu, ještě se ani nevydýchal a už na mě organizátoři křičeli, ať si nasadím roušku, že to musí být to první, co udělám. K tomu testy, museli jsme je mít před cestou z Česka, další po příjezdu a pak v pátek, takže tři za týden.

Zmínil jste, že je v Siguldě málo posádek. I to je důsledek pandemie?

Už před dvěma měsíci oznámili Američané, že nebudou v Evropě závodit, pak se přidali Kanaďané. Nejsou tu ani Korejci a Číňani, Brit je zraněný… Navíc jak přišly výsledky prvních testů, jeden Rakušan byl pozitivní, a jak jel s ostatními autem, musel domů celý tým, totéž Rusové, ti byli pozitivní tři. Takže z původních sedmnácti posádek zůstalo asi dvanáct, a to ještě před výsledky pátečních testů, snad se to neproseje ještě víc.

Minulou zimu jste skončili devátí ve Světovém poháru dvojbobů, sedmí se čtyřbobem. Narostla vám sebedůvěra?

Samozřejmě se chceme zase posunout, hlavní cíl je olympiáda, k ní všechno směrujeme. Jen nás mrzí, že čtyřboby se pojedou až po Novém roce, v nich jsme pořád silnější.

Posádka českého čtyřbobu (zleva Dominik Suchý, Dominik Dvořák, Jakub Nosek a Jan Šindelář) na letošním MS v německém Altebergu.

foto Právo

Chápete argument, že při čtyřbobech je větší riziko nákazy, když jsou týmy početnější a potkávají se ve všech společných prostorech?

Přijde mi to trochu hloupý. I tady v Lotyšsku jsme třeba my i Němci v kompletní sestavě bez jednoho náhradníka, takže u dráhy je stejně lidí jako při čtyřbobech, tak tomu moc nerozumím. Na druhou stranu to chápu, bavil jsem se s jedním členem jury, říkal, že ten první svěťák je zkouška pro všechny, jak opatření zafungují směrem k dalším závodům. Příští se má konat v Innsbrucku a v Rakousku teď zpřísnili lockdown, tak hrozí, že by se nemuselo jet.

Kalendář závodů se měnil už před sezonou, třeba mistrovství světa se přesunulo z Lake Placid do německého Altenbergu nedaleko českých hranic. To vám asi nevadí…

Určitě nám to vyhovuje, v Altenbergu máme naježděno nejvíc, naopak v Lake Placid minimum. A cesta do Ameriky je nejnákladnější, boby letí nákladním letadlem, vyjde to na vysoké částky.

Naopak na konci sezony v kalendáři Světového poháru zůstává předolympijský závod v Číně. Ten byste asi rádi absolvovali.

To ano. Já byl vybraný jako jeden ze tří pilotů na homologaci té trati, ale nakonec se rozhodlo, že ji pojedou jen domácí závodníci. Tak bych se tam rád podíval během sezony, už jen proto, že je kousek od Čínské zdi. (úsměv) Zatím se s tím závodem počítá, brzy by mělo být jasněji. Ale některé sporty už předolympijské testy rušily, tak se trochu bojím, aby to nedopadlo stejně. Přece jen by asi bylo blbý, kdyby tam někdo přicestoval i s bobama, pak neprošel testy a hned musel zpátky domů jako tady…