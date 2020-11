Judistická hvězda Agbegnenouová je popáté mistryní Evropy

Čtyřnásobná mistryně světa v judu Clarisse Agbegnenouová získala pátý evropský titul. Hvězdná Francouzka dnes v Praze za pouhých 23 sekund vyhrála finále kategorie do 63 kilogramů proti Rakušance Magdaleně Krssakovové. Kontinentální šampionát vyhrála potřetí za sebou, k tomu má tituly z let 2013 a 2014.

Zleva Petru Pelivan z Moldávie a Daniel Pochop z ČR. Vítězný bod českého judisty, který ale do bojů o medaili neprošel.

Finálový program se podobně jako ve čtvrtek konal bez české účasti. V dopoledních vyřazovacích bojích z pětice českých reprezentantů vyhrál alespoň jeden zápas jen devatenáctiletý Daniel Pochop. Zatím neúspěšnou bilanci domácích judistů se v sobotu pokusí zvrátit poslední čtyři Češi v čele s olympijským šampionem Lukášem Krpálkem.

Aktuální královna třiašedesátky Agbegnenouová v O2 Areně dominovala. Ze čtyř zápasů zvítězila třikrát před časovým limitem. Jen Nizozemka Juul Franssenová osmadvacetileté judistce tmavé pleti odolávala až do prodloužení, ale v něm po minutě skončila kvůli třetímu trestu.

Francouzské judistky dnes ovládly i sedmdesátku. Evropský titul obhájila Margaux Pinotová, která finále proti Nizozemce Sanne van Dijkeové ukončila hodem po 52 sekundách. Třetí skončila světová jednička a úřadující mistryně světa Marie Eve Gahieová.

Obdobně se dařilo reprezentantům Gruzie v jednaosmdesátce. Finále dvěma bodovanými technikami za 45 sekund ukončil dvacetiletý Tato Grigalašvili, který porazil Bulhara Ivajla Ivanova a navázal na nedávné zlato z ME do 23 let. Bronz obhájil další Gruzínec Luka Maisuradze.

Třiadvacítkový evropský šampion z Poreče se prosadil i ve váze do 73 kg, titul získal jednadvacetiletý Victor Sterpu z Moldavska. Na evropském trůnu vystřídal Tommyho Maciase. Na tohoto švédského judistu, jenž dopoledne vyřadil českého reprezentanta Jakuba Ječmínka, zbyla bronzová medaile.