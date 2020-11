MOV zahájil řízení s Běloruskem kvůli porušení olympijské charty

Šéfem Běloruského olympijského výboru je už 23 let autoritářský vůdce Alexandr Lukašenko, jenž byl v srpnu za kontroverzních okolností zvolen pošesté běloruským prezidentem. Kvůli podezření ze zmanipulovaných voleb a kvůli odporu k jeho totalitnímu režimu od té doby Běloruskem zmítají protesty, jež policie násilně potlačuje.

Umlčováni jsou také sportovci, kteří se na protestech proti Lukašenkovi podíleli. Patnáct dnů například strávila ve vězení basketbalistka Jelena Levčenková.

Běloruští sportovci už v říjnu MOV vyzvali, aby jejich národní olympijský výbor suspendoval, což by znamenalo, že by na OH v Tokiu nemohla vlát běloruská vlajka a znít hymna. MOV ve středu uvedl, že zvažuje "přiměřená opatření či sankce".