Agentura chce ještě letos finančně podpořit rozvoj sportovišť

Národní sportovní agentura (NSA) chce ještě letos rozdělit mimořádné dotace na rozvoj sportovní infrastruktury. Poukazuje na to, že řada naplánovaných projektů byla odložena po jarním propuknutí pandemie koronaviru. Návrh nového programu s názvem Podpora sportovní infrastruktury - Restart sportu by měla v pondělí projednávat vláda.

Dotace jsou určeny na obnovu a a výstavbu sportovních zařízení v regionech, na sportoviště s mezinárodními parametry nebo pro nová zařízení určená na trénink. "Hlavním účelem navrhovaných opatření je zachování sportovní infrastruktury v ČR, podpora investic, minimalizace dopadů pandemie a opětovné nastartování sportovního odvětví," uvedla agentura v podkladech pro vládu, které má ČTK k dispozici.

Není jasné, jaká celková částka bude k dispozici. NSA žádá o uvolnění 2,3 miliardy korun z vládní rozpočtové rezervy, ale ministerstvo financí chce poskytnout maximálně 1,5 miliardy.

Na obnovu a výstavbu běžných sportovišť pro širokou veřejnost, případně pořízení dlouhodobého majetku bude možné čerpat dotaci od jednoho do 50 milionů korun. Státní prostředky pokryjí maximálně 70 procent nákladů. "Záměrem programu je dále podpořit obnovu a rozvoj zejména středně velkých sídel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací programu bude podpořena regionálně vyvážená nabídka možnosti sportování v České republice," uvedla agentura.

Další skupinou jsou kvalitnější sportovní stadiony a haly s několikatisícovou kapacitou diváků, které mohou mít i parametry pro mezinárodní soutěže. V této skupině se agentura zmiňuje například o velodromu, rychlobruslařské hale či stadionu, nebo plaveckém bazénu dlouhém 50 metrů, kde by se mohly konat mezinárodní akce. Pro tyto účely může být dotace od 50 do 300 milionů korun, která by pokryla maximálně polovinu nákladů.

Třetí skupinou podporovaných projektů by měla být výstavba tréninkových zařízení za dodržování předepsaných parametrů. Mělo by se jednat o haly pro míčové sporty, zimní stadiony nebo pětadvacetimetrové bazény. "Pro výstavbu vybraných typů sportovních zařízení stanoví správce programu ve výzvě závazné standardy, které budou zpracovány ve spolupráci s Českou komorou architektů a příslušnými sportovními svazy," uvedla agentura. Dotace může pokrýt až 70 procent nákladů. Její horní limit agentura stanovila na 60 milionů v případě multifunkčních hal a na 90 milionů pro bazény a zimní stadiony.

Sportovní dotace letos naposledy rozděluje ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož kapitole je na investice vyčleněno zhruba 2,2 miliardy korun. NSA chce zvýšit prostředky na zvelebování zanedbané a letité sportovní infrastruktury v Česku. Na výstavbu a rekonstrukce sportovních zařízení by příští rok mělo jít 4,9 miliardy korun.