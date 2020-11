Šipkař Zlej Kája trestal chyby favorita a slaví parádní vstup do známého turnaje

Pořádně si oddechl. Nejlepší český šipkař, Karel Sedláček alias Zlej Kája, se na startu Players Championship Finals chystal na Nathana Aspinalla, turnajovou čtyřku, nakonec mu ale po změnách vynucených koronavirem osud přihrál do cesty starého známého - Poláka Krzysztofa Ratajskiho. Zlej Kája duel zvládl a vyhrál 6:4, pořádně si ale oddechl. „Byl to klikařský zápas se šťastným koncem," svěřil se v rozhovoru po zápase médiím.

S polským rivalem, který je na Players Championship Finals nasazenou pětkou, se dobře zná. I přes zápornou vzájemnou bilanci se snažil do souboje jít sebevědomý. „Říkal jsem si, že když budu předvádět svoji hru, nebudu dělat chyby a budu zavírat, že bych mohl vyhrát," maloval si dopředu, jak by zápas hraný v anglickém Coventry mohl vypadat.

Realita byla jiná a odlišná. Vstup do utkání se Zlému Kájovi nepovedlo. „Chvílemi na mě byla deka, zápas to byl moc těžký. Krzysztof měl skvělé náhozy, naštěstí nezavíral, to mě posílalo do hry a já jsem to se štěstím zavřel," oddechl si.

Zkušený český borec dobře ví, že někdy nemusí člověk hrát extra top šipky, aby hrál s průměrem sto plus a stejně vyhraje. „Jsem strašně šťastnej, doufám, že v dalším zápase to potvrdím a ještě to zlepším. Vím, že mám co zlepšovat," přiznal sportovně.

Polák byl po prohrané bitvě pochopitelně zklamaný. „Poděkoval mi za hru, pogratuloval," konstatoval Sedláček. Dobře věděl, že k úspěchu měl blíže soupeř. „Když jsem prohrával 1:3, věděl jsem, že potřebuju nějaké legy a dostat se do zápasu. Prohrávat o tři legy už by byl problém, on mi ale dal prostor k návratu do zápasu. Moc si vážím toho, že to takhle dopadlo," vrátil se Sedláček v komentáři k průběhu utkání.

„Byl to obrovský nápor na psychiku, znám ho spoustu let, on je obrovsky kvalitní. Měl ze mě ale taky trošku strach trošku, chtěl zápas rychle ukončit, ale to se mu nepovedlo. Naštěstí," ulevil si český šipkař. „Jsem vážně ohromně šťastný. Teď se musím soustředit na další zápas, je to otevřený a já jen doufám, že podám lepší výkon," dodal.