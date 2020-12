Mazurová vystřílela olympiádu v Tokiu, ale pojede tam Šarounová

Jaká byla svatba? Museli jste omezit počet hostů?

Původně jsme měli svatbu plánovanou na 1. května, ale to kvůli omezením nešlo. Tak jsme si vybrali 20. září, takže jsme mohli pozvat hodně hostů, bylo jich kolem padesáti, a bylo to super! Máme s manželem kamarády, kteří termín svatby překládali třikrát, tím spíš jsem ráda, že nám to napodruhé vyšlo.

Zůstanete u příjmení Mazurová nebo se budete Šarounová, případně obě spojíte?

Už si pomalu zvykám, že se jmenuji Šarounová (směje se). Mazurová odchází do historie. Taťka, který mě u nás v Doudlebech trénuje, si trochu posteskl, ale zůstala jsem jeho Nikolkou, tak je to v pořádku.

Svatba Nikoly Šarounové, dříve Mazurové.

Svatební archiv Nikoly Šarounové

Ve střeleckých výsledkových listinách jsem jméno Petr Šaroun nenašel...

Manžel nemá se sportovní střelbou nic společného. Jsme spolužáci ze střední školy, ale tam jiskřička nepřeskočila. To až na setkání rok po maturitě a od té doby jsme spolu chodili.

Olympiáda bude až příští rok v létě. Stihnete ji? Nebudete mít už jiné povinnosti?

Myslíte mateřské (směje se). To ještě ne, olympiádu stihnu, a doufám, že se uskuteční. Rodinu chceme pochopitelně založit, ale minimálně do olympiády počká. Tokio je velký cíl, po Riu se těším na druhou olympiádu. Chci se na ni připravit co nejlépe.

Trénujete na vaší soukromé střelnici, dotkla se vás nařízená omezení?

Byli jsme tam jen s tátou, nikdo jiný. Venku jsem malorážku mohla střílet. Vzduchovku uvnitř ne, ale taťka mi udělal na malorážkové střelnici sektor, kde jsem ji mohla trénovat.

Svatba Nikoly Šarounové, dříve Mazurové.

Svatební archiv Nikoly Šarounové

Se závody je to asi horší, kolik jste jich stihla?

Asi jenom pět nebo šest, všechny jen od června do září v Plzni. Tam jsme pak stříleli jen jako zaměstnanci Dukly, které střelnice v Lobzích patří. Ostatní nesměli. Od únorového evropského šampionátu jsem neviděla jedinou zahraniční soupeřku. Velké závody mi chybí, na ty menší se těžko hledá motivace.

Máte informace, jestli bude, co se týká závodů lépe?

Bohužel nebude. Velké lednové závody v Mnichově jsou zrušené. Nestřílí se ani německá bundesliga, v níž jsem startovala a dala mi opravdu hodně. Vůbec netušíme, kdy a jestli vůbec, bude někde nějaký mezinárodní závod.

Svatba Nikoly Šarounové, dříve Mazurové.

Svatební archiv Nikoly Šarounové

Ale měl by být evropský šampionát ve vzduchovce a závody Světového poháru...

Doufejme... Možná na přelomu února a března mistrovství Evropy, po něm byl v programu Světový pohár v Indii, ale tam je moc špatná koronavirová situace. Odpadlo nám i prosincové soustředění reprezentace v teplých krajích. Příprava je jen na mně, ale v tomhle počasí se špatně trénuje hlavně malorážka. Na střelnici si zatopím, jenže stejně tam vydržím maximálně dvě a půl hodiny. Soustředění a závody nám budou v olympijském roce chybět, ale musíme to zvládnu.

Předpokládám, že v čase adventu jsou malorážka i vzduchovka zavřené a věnujete se pečení vánočního cukroví...

Kdepak! Stíhám trénovat, péct, šít i další koníčky, včetně manžela (směje se).