Šipkařské MS se musí v úvodních kolech obejít bez diváků

Mistrovství světa v šipkách, které dnes začne v Londýně, se bude muset po většinu prvního soutěžního týdne obejít bez diváků v hledišti. Zatímco na dnešní zahajovací program ještě může přijít až tisícovka fanoušků, od středy, kdy by měl do turnaje vstoupit i český šipkař Karel Sedláček, až do 23. prosince se bude soutěžit před prázdným hledištěm.