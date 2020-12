Ruským sportovcům by mohli hrát na stupních vítězů lidovou píseň

Ruským sportovcům, kterým bude po trestu pro celý ruský sport umožněno startovat na mezinárodních šampionátech, by mohla hrát místo národní hymny na stupních vítězů lidová píseň. Navrhl to šéf ruského olympijského výboru Stanislav Pozdňakov, podle něhož by tato možnost mohla být využita už na olympijských hrách v Tokiu, kde budou Rusové závodit pod neutrální vlajkou.