Uskuteční se letos olympiáda? Bude důkazem, že lidstvo virus porazilo, prorokuje premiér

Ve značně nestálé covidové době už se povedlo uspořádat velké sportovní akce včetně tenisových grandslamů, play off NHL či cyklistické Tour de France. Největší zkouška je ale plánována na přelom července a srpna – olympijské hry v Tokiu. Přes 11 000 sportovců z celého světa na jednom místě. „Bude to důkaz, že lidstvo virus porazilo,“ odvážně prorokuje japonský premiér Jošihide Suga, byť i v dějišti her v poslední době narůstá počet nakažených.

Loni musel sportovní svátek před koronavirem kapitulovat, pod stejným názvem Tokio 2020 a v novém termínu od 23. července do 8. srpna 2021 už podle všech zainteresovaných jistojistě proběhne. Byť obdobnou rétoriku volili funkcionáři i politici už loni, teď získali rok navíc na přípravu různých scénářů průběhu her.

Pro organizátory bylo klíčové si udržet sponzory, případně se pokusit někde ušetřit, ale rozpočet her stoupl v přepočtu o 62 miliard korun na 332 miliard. A zkušenosti z předchozích olympiád napovídají, že to nemusí být konečné číslo.

I proto mezi japonskou veřejností roste nelibost nad pořádáním akce, podle posledních průzkumů si konání her přeje už jen 27 procent Japonců.

Jak by samotné hry měly vypadat? To přes počáteční přísliby ze strany Mezinárodního olympijského výboru nebylo do konce roku 2020 oznámeno. Jasné ale je, že Tokio uvítá úplně jinou olympiádu, než na jakou jsme byli dosud zvyklí.

Vývoj a distribuce vakcíny proti covidu-19 organizátorům ulehčuje situaci, byť zatím oficiální cestou vyhlašují, že očkování nebude podmínkou účasti na hrách. Sportovci by měli před cestou do Japonska doložit negativní test na koronavirus, během her by měli být testováni každý čtvrtý až pátý den.

Zapomenout musejí na plány, jak po svých soutěžích půjdou fandit krajanům na jiné sporty. Snahou bude, aby se v olympijské vesnici potkávalo co nejméně lidí.

„Budou moci přijet deset dní předem kvůli aklimatizaci a dva dny po své soutěži budou muset zmizet. S tím, že asi nebudou moci ani do města,“ prohlásil na prosincovém lékařském sympoziu sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor.

Jakkoliv se to nyní zdá nepravděpodobné, předseda MOV Thomas Bach věří, že soutěže neproběhnou před prázdnými tribunami, což by bylo ochuzení pro sportovce a také další citelný zásah pro rozpočet her. Až v průběhu roku ale bude upřesněno, jak velká část hledišť bude obsazena a zda do Japonska budou vpuštěni i zahraniční fanoušci.