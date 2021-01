Šampionka se svlékla pro prestižní magazín. Teď prozradila tajemství

Zlatých medailí a rekordů má nepočítaně, úspěchy sbírá jeden za druhým, a tak je pochopitelné, že o fanoušky nemá sedmadvacetiletá kráska Elena Krawzowová nouzi. Hvězda paralympijských her, která se chystá i na letošní hry do Tokia, září i mimo sport. Svlékla se totiž pro prestižní pánský magazín Playboy, kde se v německém vydání dostala až na titulní stránku. „S nahotou nemám problém. Jsem šťastná," prohlásila tehdy. Teď se médiím svěřila s tajemstvím. „Táta se mnou o tom třeba dodnes nemluvil," prozradila, že ne všichni z rodiny její počin uvítali.

Hvězdná sportovkyně, která má jen tři procenta zraku, přiznala, že ji nikdy ani nenapadlo, že by mohla podobnou nabídku dostat. Soustředila se sportovní kariéru a třeba v říjnu překonala Němka světový rekord na padesát metrů prsa. Když ale přišla nabídka z Playboye, neváhala. „Nikdy jsem nic podobného nedělala, bylo to pro mě nové," svěřila se v rozhovoru pro německý Bild am Sonntag. Byla to pro ni událost roku, však se také na obálku prestižního magazínu dostala jako první reprezentantka paralympijských sportů.

„V podstatě jsem velmi extrovertní člověk a nemám problém s nahotou. Fotografie jsou vždy velmi estetické a myslím si, že je skvělé ukázat se v celé kráse. Když mě oslovili, byla jsem velmi šťastná," přiznala plavkyně.

Ohlas na počin několikanásobné mistryně světa byl obrovský. Krawzowová měla obavy, jak všechno přijme její rodina. „Vyrůstala jsem ve velmi konzervativní domácnosti. V mém rodném Kazachstánu jsou téměř všichni muslimové. Máme tam pořád hodně příbuzných," vykládala.

Svým nejbližším prozradila novinku o focení pro Playboy den před zveřejněním. Matka s úspěšnou sportovkyní nejprve nemluvila, ale ticho nevydrželo dlouho. „Nakonec mi řekla, že za mnou stojí," prohlásila. V tu chvíli se jí hodně ulevilo. Matce vysvětlila, jak velkou příležitostí pro ni focení pro Playboy bylo. Zapůsobilo i tvrzení, že ženy s určitým postižením takové šance nedostávají a tenhle počin jim mohl zvednout sebevědomí. „Rozuměla tomu a byla na mě hrdá," poznamenala rekordmanka. V tu chvíli jí spadl největší kámen ze srdce.

Úplně vyhráno ale neměla, ještě zbývalo přesvědčit otce. „Dodnes jsem s ním o tom nemluvila," přiznala. Už příspěvky na Instagramu pro něj byly moc. Třeba babičku ale zajímalo, co ji vedlo k tomu, že se ukázala světu nahá.

Naopak veřejnost přijala odvážný tah Krawzowové bez větších problémů, negativních reakcí bylo jen pár. „Přátelé mě podpořili, brali to jako dobrý tah. Kamarádi z oblasti plavání reagovali spíš opatrně a stydlivě," svěřila se závodnice.

Svého počinu rozhodně nelituje. Šance, kterou dostala, si váží. „Být zdravotně postižený přece neznamená, že život skončil. Musíte se mít rádi a stát si za svou krásou. Bez ohledu na nějaký handicap," dodala na závěr v pozitivním duchu Krawzowová, která trpí Stargardtovou chorobou.

Co přesně ji tedy trápí? Když před ní stojí třeba tři lidé, často nevidí člověka, který stojí uprostřed a musí tedy pohnout hlavou, aby viděla i zbývající osobu.