Chvíle strachu vystřídal úsměv. Spadla jsem už hůř, říká skeletonistka Fernstädtová

„S osmým místem ve Světovém poháru a sedmým na mistrovství Evropy jsem docela spokojená. Měla jsem dobrou druhou jízdu, v první byly malé chybičky. Škoda, že to nevyšlo ještě o místo výš, snažila jsem se, top šest na mistrovství Evropy by bylo fajn. Ale po první jízdě už jsem o moc víc nečekala," řekla Fernstädtová agentuře Sport Invest, která jí zastupuje.

Po projetí cílem zažila nepříjemnou chvilku. Ztratila balanc, vyklopila se ze svého skeletonu. Brzy ale na její tváři hrál zase úsměv. „Najela jsem do poslední zatáčky trochu brzo, pak už jsem věděla, že asi spadnu. Schválně jsem se nesnažila řídit, abych zbytečně neztratila nějaké setiny, takže jsem to nechala jet. Jasně, bolelo to, pořád jde o pád. Skeleton se otočil, spadl mi na ruku. Asi mě bude nějaký čas bolet. Podobné pády k našemu sportu ale patří, už jsem spadla hůř," reagovala trojnásobná juniorská mistryně světa.

Česká skeletonistka Anna Fernstädtová.

Sport

V německém zimní středisku s ní byl poprvé v této sezoně její kanadský trenér Jeff Pain, což kvitovala. „Jeff má jiný pohled na dráhu, led, jízdy, co kde dělat. I díky tomu jsem to ve druhé jízdě dala skoro perfektně. Otestovali jsme i nějaké nože. V sobotu se přesuneme do Svatého Mořice, kde mě za týden čeká další závod Světového poháru," uzavřela 24letá Fernstädtová.