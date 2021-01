Brady dovedl Tampu Bay po 18 letech do druhého kola play off NFL

Hvězdný quarterback Tom Brady dovedl svůj nový tým Tampu Bay poprvé po 18 letech do druhého kola play off. Bucaneers vyhráli v sobotu 31:23 ve Washingtonu a postoupili do čtvrtfinále.

