Squashistka Serme se v Paříži probojovala do finále. Ve Francii může trénovat a hrát turnaje

Skoro po roce si Anna Serme zahrála mezinárodní turnaj PSA. A nejlepší česká squashistka nezklamala. V Paříži se dostala do finále, což je parádní úspěch. Dokázala si poradit i se soupeřkou, která je na tom ve světovém žebříčku lépe. „Bylo skvělé po tak dlouhé době hrát kvalitní zápasy. Účast ve finále mě potěšila," usmála se Serme, která v boji o titul prohrála po boji ve třech setech s Melissou Alves, 33. hráčkou světa.

Koronavirová pandemie významně ovlivnila squashovou sezonu, která začala po letních prázdninách. Uskutečňují se hlavně turnaje pro elitní hráče, a to například v Egyptě nebo ve Velké Británii. Další možností, jak si zahrát, představují PSA akce pro squashisty z jedné země nebo z okolních států. „Je to hrozné, pořádně se nic nedá naplánovat, musí se jen trénovat. V novém roce se snad uspořádá více lokálních turnajů," přála si Serme, která převážně žije ve Francii.

I proto se mohla zúčastnit Challengeru 10 Squash 95 Paris 2021. Nečekalo ji tam nic lehkého. Ve čtvrtfinále nastoupila proti domácí Elise Romba, se kterou v posledních duelech dvakrát prohrála. V semifinále na ní čekala druhá nasazená Enora Villard, které patří 48. příčka světového žebříčku. „Neměla jsem skoro žádné očekávání. Dařilo se mi ale kontrolovat většinu výměn, poznala jsem, že můžu vyhrát," popisovala Serme. Úspěch jí řádně zvedl sebevědomí. "Soupeřka je dlouhodobě v top 50," těšilo českou squashistku.

Ještě těžší překážka čekala na Serme ve finále. Melissa Alves se totiž dlouhodobě zúčastňuje elitních turnajů a hraje pravidelně proti egyptským soupeřkám. „Setkává se se skvělými hráčkami. Musela jsem přijmout fakt, že výměny budou trvat déle a nemohla jsem si dovolit dělat zbytečné chyby. Také jsem si pohlídala, abych neútočila z nepřipravených pozic," popisovala Serme, která se dvakrát dostala do napínavé koncovky (8, 9, 5).

Úřadující česká šampionka se tak probojovala potřetí do finále mezinárodního turnaje PSA. Předtím byla ve finále na Ukrajině v roce 2016 a v Arménii ve 2017. Další akce na Serme čekají v únoru. „Mám štěstí, že jsem ve Francii, protože zde mohou profesionální hráčky trénovat. Navíc je tu skvělá konkurence, za kterou jsem moc vděčná," dodala Serme. Návrat domů se nyní odkládá. „Chtěla jsem v lednu přiletět do České republiky na domácí áčkové turnaje, ale to se opět muselo přeložit."