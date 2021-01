Sportovci a očkování? Povinné nebude, přednost mají jiní

Po telefonu se ho sportovci vyptávají, kdy by mohli dostat vakcínu proti covidu, někteří mu hlásí, že očkování nechtějí. Šéflékaři Českého olympijského výboru Jiřímu Neumannovi přibyla při přípravách her v Tokiu úplně nová agenda. Plná mnohých neznámých.

Bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula na serveru iDnes prohlásil, že by očkování mělo být podmínkou startu sportovců na hrách v Tokiu. Opravdu to tak bude?

Jsem s profesorem Prymulou ve spojení, řadu věcí spolu konzultujeme, ale očkování určitě povinné nebude, byť předpokládám, že většina účastníků her ho podstoupí. Ulehčí sportovcům cestování i testovací proces v Tokiu, detaily se od organizátorů teprve dozvíme.

Zatím se uvádělo, že by testování v olympijské vesnici probíhalo zhruba jednou za čtyři dny. Očekáváte, že očkovaní sportovci by se mu vyhnuli?

Já myslím, že se klidně může testovat každý den, ale ta situace se neustále vyvíjí a mění. Oznámeno zatím bylo, že sportovci budou v olympijské vesnici jen krátce před soutěží a po ní ji budou muset opustit, aby tam byli jen nejnutnější dobu. A tam předpokládám, že bude testování nástrojem boje proti epidemii.

Citlivým tématem bude, kdy by měli sportovci přijít s očkováním na řadu.

My mapujeme sportovce, kdo a kdy by ho chtěl podstoupit, zároveň samozřejmě vnímáme, že se jedná v drtivé většině o mladé zdravé lidi a nejprve je třeba naočkovat ohrožené skupiny jako seniory či onkologické pacienty. Asi by veřejnost těžko akceptovala, kdyby šli první na řadu olympionici. Takže vyčkáváme, ale bereme to tak, že jedou do cizí země, kde zanechají nějakou stopu, tak mají i zodpovědnost, aby tam odjeli a přijeli zdraví a jako návštěva nezhoršovali situaci v Japonsku. A očkování je prostředkem, jak tu zodpovědnost ukázat.

Do kdy je třeba, aby očkování proběhlo? Olympiáda má začít 23. července.

Probíhá dvoustupňově, uvádí se odstup 21 až 28 dnů. A na přelomu června a července někteří odlétají na kempy. Líbil by se mi únor nebo březen, ale třeba atleti mají v březnu halové mistrovství Evropy. Musíme vzít v potaz i další vrcholy, bude to logisticky celkem náročné.

Řada sportovců už covid-19 prodělala, jak to bude s očkováním u nich?

Uvádí se, že kdo covid měl, je do určité doby chráněn, otázka je, jestli tři měsíce, nebo dvanáct. Neví se, jak dlouho ty protilátky, které se dají odhalit z krve, budou účinné, takže předpokládám, že kdo očkován nebude, bude muset testy podstupovat.

Kolik vakcín potřebujete?

Řešíme to se sportovním ředitelem ČOV Martinem Doktorem, musíme počítat s více sportovci, než pojede, protože to předem nebudeme vědět. Máme seznam asi 400 až 500 lidí, což je třeba vynásobit dvěma dávkami.

Už o jejich dodávce komunikujete s ministerstvem zdravotnictví?

Řeším to od srpna loňského roku. Spolupracuji s profesorem Beranem, který je občas neoprávněně označován jako dezinformátor (mj. na webu ministerstva zdravotnictví – pozn. red.), s čímž nemůžu souhlasit, i s profesorem Prymulou, hodně se v celé záležitosti angažuje i Jirka Kejval jako předseda ČOV. Ministerstvo zdravotnictví jsme o naší poptávce informovali už v říjnu, ale reakce nepřišla, psal jsem mail i současnému panu ministrovi, také bez reakce. Samozřejmě chápu, že práce je teď hodně, ale věřím, že vezmou v potaz i to, že sportovci na olympiádu jedou jako vyslanci této země.