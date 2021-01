Sáblíková ulehla, takhle to vypadá v bublině. Nové soupeřky na obzoru

Po medaili z víceboje na evropském mistrovství jsou pro Martinu Sáblíkovou ve hře další trofeje. Při té příležitosti přibudou v bublině v Heerenveenu soupeřky, a to nejen z jiných kontinentů. Centrum rychlobruslařského dění se nezmění až do poloviny února, kdy je po dvou závodech SP na programu i MS na jednotlivých tratích.

Jak také tráví čas po vydřené medaili, ukázala Sáblíková na sítích. „Odpoledne v ´bublině ´ na hotelu," napsala k fotografii, na níž vleže zaslouženě oddechuje.

Třináctinásobná vítězka seriálu na dlouhých tratích by měla o víkendu stejně jako Nikola Zdráhalová startovat v závodech na 1500 a 3000 metrů.

https://www.facebook.com/Martina.Sablikova.OFFICIAL/posts/253298782823327

"Jsou to přípravné závody na mistrovství světa. Čím více jich bude, tím budu jistější. Uvidíme, jak se mi pojede," řekla Sáblíková v nahrávce pro média z Heerenveenu.

Třiatřicetiletá královna dlouhých tratí se zatím zdárně vyrovnává s životem v "bublině".

"Musím říct, že mi ze začátku připadalo, že je to hrozné, ale pravidla jako rukavice nebo dezinfekce jsme si všichni osvojili. Je tam hodně velký respekt z rozestupů a všichni se to snaží maximálně dodržovat," řekla Sáblíková.

https://www.facebook.com/Martina.Sablikova.OFFICIAL/posts/252756922877513

Ocenila i částečnou volnost. "Můžeme se jet projet na kole nebo projít, a když někoho potkáme, tak dodržujeme rozestup. Je to trochu volnější. Samozřejmě nemůžeme do kavárny nebo do obchodu. Musím říct, že to v 'bublině' zatím není tak hrozné," pokračovala Sáblíková.

Organizátoři pro závodníky připravili i relaxační arénu, česká výprava například v pondělí vyrazila na šipky.

Konkurenci proti evropskému šampionátu rozšíří zámořští zástupci, ale i domácí reprezentace. Na patnáctistovce se tak Sáblíková utká navíc i s Ireen Wüstovou, která se na ME nekvalifikovala. Závodit bude i osmačtyřicetiletá Němka Claudia Pechsteinová, představí se už v pátečním semifinále závodu s hromadným startem.