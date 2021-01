Lékař reprezentantů: Až 15 procent sportovců má po covidu následky

V centru od loňského března provedli zhruba 3000 testů. Některým sportovcům, kteří covid prodělali, zůstali následky dlouhodoběji. "Postcovidovým syndromem trpí až 15 procent profesionálních sportovců, kterým pomáháme s návratem do tréninku. Nejsme si jistí, zda bude u nich zachována předchozí výkonnost," uvedl Větvička v tiskové zprávě České unie sportu.

Sportovci s následnými problémy si většinou stěžují na nezvyklou únavu, potíže s dechem, bolesti hlavy, svalů a kloubů. "V jednom případě jsme zachytili i zánět osrdečníku. Na našem pracovišti evidujeme dva sportovce s opakovaným onemocněním covid-19 a dokonce u jednoho z nich se následně ještě objevila mononukleóza," doplnil Větvička.

Aktuálně jsou ve sledování zhruba dvě desítky sportovců. Není možné odhadnout riziko dlouhodobých potíží podle závažnosti průběhu akutní infekce. "Proto jsme velmi opatrní a nabádáme sportovce k pozvolnému návratu. U každého z nich provádíme kontrolní laboratorní, klinická a další specializovaná vyšetření," řekl lékař.

V případě lehkého průběhu se ukazuje jako klíčové dodržet minimálně deset dní klidu bez zátěže, někteří odborníci hovoří o 14 dnech. Vzhledem k nevyzpytatelnosti koronaviru doporučují odborníci sportovcům očkování, až pro ně bude dostupné. Národní sportovní agentura požádala premiéra Andreje Babiše o zařazení českých reprezentantů do vládní strategie očkování proti koronaviru. Mělo by jít o 6000 osob, jejichž očkování by ale nemělo ohrozit přednost rizikových skupin a zdravotníků.