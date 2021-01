Papalášství! Jestli jsi chlap, rezignuj, vzkazuje Hniličkovi Janda. Jágr a spol. stojí za ním

Jaké bude mít pro Milana Hniličku následky jeho výlet na oslavu do teplického hotelu? Poslaneckého mandátu se vzdal, ale v čele Národní sportovní agentury zatím zůstává. Funkcionáři i sportovci se ve společném prohlášení vyjádřili pro to, aby ve funkci setrval. Objevují se ale i hlasy vyzývající k rezignaci.

V době, kdy je Česko v nejvyšším stupni PES a jsou až na výjimky zapovězené ubytovací služby a zavřené restaurace, si bývalý hokejový gólman vyrazil do hotelu Prince de Ligne, kde slavil padesátiny vlivný podnikatel Petr Benda. Hniličku a třeba také jeho bývalého reprezentačního spoluhráče a exposlance Jiřího Šlégra u toho zastihli fotografové Blesku.

Hnilička zvolený za hnutí ANO chybu uznal, jako odpustek poslal 50 000 korun na charitu, ale například podle poslance za ODS a bývalého úspěšného skokana na lyžích Jakuba Jandy to nestačí.

Chování Milana Hniličky je vrcholem nepřijatelného papalášství. Ohrozil veškeré snahy, které jsme v minulých letech ve prospěch sportu podnikli.



Milane, jestli jsi chlap, tak není jiná cesta než rezignace. — Jakub Janda (@jandysj) January 25, 2021

„Chování Milana Hniličky je vrcholem nepřijatelného papalášství. Ohrozil veškeré snahy, které jsme v minulých letech ve prospěch sportu podnikli. Milane, jestli jsi chlap, tak není jiná cesta než rezignace,“ napsal na Twitter šéf skokanského úseku lyžařského svazu.

Ostatní zástupci sportovního prostředí byli přes den ve svých vyjádření spíše opatrní. Nechtěli si proti sobě poštvat neoficiálního šéfa českého sportu a ocenili jeho aktivity, byť si některé nedávno rozeštval kontroverzním průzkumem popularity sportů a spletitým vysvětlováním jeho vlivu na financování svazů.

„Jde o věc, která hokejovému svazu nepřísluší komentovat,“ řekl k čerstvé „hotelové kauze“ mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund.

„V každém případě by ale podle našeho názoru byla škoda, kdyby to mělo vliv na další působení Milana Hniličky ve funkci vládního zmocněnce pro sport. Za zhruba rok, co je ve funkci, byla zahájena řada projektů a pro sportovní prostředí toho udělal tolik, jako málokterý z předchozích ministrů školství,“ doplnil Zikmund.

Český olympijský výbor nechtěl kauzu komentovat, po 18. hodině rozeslala prohlášení Česká unie sportu, pod nímž je podepsán její předseda Miroslav Jansta i šéfové velkých sportovních svazů fotbalu Martin Malík, hokeje Tomáš Král, atletiky Libor Varhaník, florbalu Filip Šuman i juda Jiří Dolejš, ale i sportovní ikony Jaromír Jágr, Barbora Špotáková a Radek Štěpánek, kteří jsou členy Národní rady pro sport, tedy Hniličkova poradního orgánu.

„Ze strany Milana Hniličky jde určitě o závažné pochybení, za které musí nést následky. Plně proto respektujeme názor premiéra České republiky o vyvození politické odpovědnosti. Milan Hnilička však v uplynulém období v čele Národní sportovní agentury vykonal spoustu práce a v celém sportovním prostředí si získal respekt a autoritu,“ píše se v prohlášení.

Signatáři Hniličkovi vyjádřili nepřímou podporu. „Domníváme se, že jeho rezignace na pozici předsedy NSA by mohla vést ke značné destabilizaci dosud zdárně se rozvíjející činnosti prvního státního orgánu, který zajišťuje financování a rozvoj českého sportu,“ obávají se a připomínají konkrétní Hniličkovy kroky.

„S jeho jménem jsou spojeny aktuálně rozpracované dotační programy a minulý týden Národní rada pro sport schválila kroky související s rychlým vyplacením finančních prostředků sportovním subjektům, stejně jako s tříletým plánem stability financování sportovního prostředí,“ uvedli v prohlášení.

V jehož závěru pak jednoznačně dodali: „Jsme přesvědčeni, že v této souvislosti je role Milana Hniličky v čele NSA rozhodující a věříme, že zůstane dále ve své funkci.“