Squashista Panáček předvedl životní výkon, teď se ukáže v Praze

Dokáže prohánět dospělé soupeře, i když je posledním rokem v kategorii juniorů. Talentovaný squashista Marek Panáček se na turnaji PSA v Polsku dostal do semifinále, cestou vyřadil zkušenější soupeře, kteří se pohybují v okolí světové stovky. „Byl to můj největší úspěch kariéry. Nemohl jsem uvěřit tomu, co se povedlo," prohlásil Panáček, který nakonec na turnaji Expression Networks Enjoy Open 2021 v polské Bialsko-Biale vypadl před branami finále. Od středy se ukáže na turnaji Czech Pro Series, který se uskuteční v Praze na Strahově.

O lepším startu do roku 2021 možná talentovaný squashista Marek Panáček ani nesnil. Léta dřiny konečně přinesla odměnu v podobě úspěchu, kterým postup do semifinále turnaje PSA pro osmnáctiletého hráče určitě byl. „Už po vyhraném čtvrtfinále mi přišel obrovský počet gratulací. Na všechny jsem odpověděl," směje se při vzpomínce rodák z Uherského Hradiště.

Do turnaje v Polsku nastoupili pouze hráči z okolních zemí. Pořádala ho bývalá světová jednička Grégory Gaultier, který žije v Praze. Panáček nejprve vyřadil Nizozemce Roshana Bharose, 117. squashistu na světě. „Hrál jsem dlouhé výměny, abych se rozehrál a nastavil své tempo. Když jsem cítil, že mám příležitost útočit, tak jsem se do toho položil," tvrdil Panáček. Ve druhém zápase porazil Němce Valentina Rappa (135.). „To už bylo složitější. Byl jsem rychlý na nohách a zakončoval pomocí volejů. Vyšlo mi to," oddechl si.

Až v semifinále nestačil na Mazena Gamala, který je na světovém žebříčku na 63. místě. „Byla to velká zkušenost a největší překážka v rámci PSA turnajů. Bylo pěkné pozorovat, jak přesně věděl, jak na mně. Snažil jsem se nejvíce pochybit z jeho hry, abych se přiučil," dodal Panáček, kterého bude čekat v příštím týdnu PSA turnaj v Praze. A to od středy do pátku.

Na akci se poměří se špičkovou konkurencí. Přihlášený je Francouz Gaultier, Daniel Mekbib, Martin Švec a další čeští elitní hráči. „Turnaj bude probíhat za přísných hygienických podmínek a jen pro hráče, kteří jsou profesionály. Ještě předtím se bude testovat. Pokud vše projde, moc rád se zúčastním," tvrdil Panáček, který v prvním kole vyzve čtvrtého nasazeného Brita Roberta Downera.