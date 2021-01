Mezinárodní sportovní federace by případné zrušení OH přežily

Mezinárodním federacím v olympijských sportech nehrozí krach, i kdyby nastala krajní varianta a olympijské hry v Tokiu by musely být zrušeny. Tím by svazy přišly o příjmy ve výši milionů dolarů, které jim vyplácí Mezinárodní olympijský výbor. Už loni se kvůli odložení her musely vyrovnat s tím, že se očekávaných peněz nedočkaly.