Útěk z bubliny? Sáblíková dobíjela, pro MS s předstihem škrtá jeden start

Stejnou závodní porci jako před týdnem si dopřává rychlobruslařský svět v Heerenveenu, který se pro špičku stal na více než měsíc přechodným domovem. V protikoronavirové bublině pokračuje v improvizované podobě Světový pohár i s Martinou Sáblíkovou, která se po medaili z ME na trojce při SP i přes výborný čas musela spokojit s bramborovou medailí. V neděli má další pokus.

Dlouhé týdny setrvávají rychlobruslaři na jednom místě v bublině, přesto, zdá se, nijak nesoptí. Je zřejmé, že v Heerenveenu za normálních okolností mohou vyrazit i do terénu, čehož využila i Sáblíková.

"Už po prvním týdnu jsme si tady zvykli. Je fajn, že se můžeme jít projít ven, ale počasí nám teď nepřeje. Už třetí den tady prší. Trošku nás to ubíjí a ubývají síly. Máme před sebou ještě dva týdny, snad to nějak doklepeme," hlásila Sáblíková, která měla radost, že si alespoň při odpočinkovém pondělku mohla užít nečekaného množství slunečních paprsků při vyjížďce na kole po okolních širých rovinách. "Na dobití baterek to bylo skvělé."

Už dříve se musela smířit s tím, že ve SP nebude závod na 5000 m, v němž v minulosti nejvíce zářila. Teď pro změnu škrtá očekávaný start na 1500 m během MS, které ji v proslulém heerenveenském komplexu Thialf čeká za další dva týdny.

Patnáctistovku tak v sobotu při SP pojede naposledy v sezoně. "I tím je sezona opravdu zvláštní. Na mistrovství světa dali patnáctistovku na neděli, kdy se pojede i pětka. A jet patnáctistovku před pětkou není dobré, takže ji (na MS) vynechám," uvedla Sáblíková v nahrávce pro média.

"Tím pádem ji teď (při SP) beru jako trénink, další závod, který mohu před mistrovstvím absolvovat," pokračovala třiatřicetiletá česká závodnice.

Ze závodu na 1500 m má bronz ze ZOH ve Vancouveru v roce 2010, i v dalších letech se na vrcholných akcích více či méně na této trati blížila k medailovým pozicím. Nebýt souběhu s jinou disciplínou, startovala by zřejmě i letos. Na MS ji tak čeká jen trojka a pětka, na nichž obhajuje zlato a stříbro. O prvenství na pětce ji minule v Salt Lake City připravila Ruska Voroninová.