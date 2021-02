Kysilka se do NFL nedostane, měl vsadit na atletickou přípravu. V Super Bowlu fandí Tampě

Konec nadějí. Šestadvacetiletý hráč amerického fotbalu Miroslav Kysilka už ví, že se mu cesta do NFL zavřela. Ani na druhý pokus se neprobojoval z mezinárodního kempu k branám zámořské NFL. „Vlak ujel a už je nejspíš pozdě. Je ale fakt, že hráči mimo Ameriku to mají těžší," prohlásil Kysilka, který se nyní bude naplno věnovat Prague Black Panthers. S týmem několikanásobných domácích šampionů by rád uspěl v rakouské lize, ale také na celoevropské scéně. Aktuálně už vyhlíží nedělní Super Bowl.