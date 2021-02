Šipkař Gawlas jde do rozhodující fáze boje o místo v PDC! Napodobí Sedláčka?

První fázi turnaje zvládl Gawlas famozně a hned na první pokus vybojoval postup do Final Stage. Dál tak živí naději na to, aby napodobil Karla Sedláčka, jemuž se Tour Card podařilo získat před rokem. Jak se v Německu chystal na rozhodující fázi turnaje:

„Měl jsem najednou pár dní čas. Budíček jsem měl zhruba v 7:40, pět minut před osmou mi začínalo online vyučování. K tomu jsem na pokoji sám házel a když to šlo, chodíl jsem se dívat na kluky. Na druhou skupinu jsem nemohl, tak jsem je sledoval jen z hotelu," okomentoval program uplynulých dní brzy devatenáctiletý šipkařský talent.

Český šipkař Karel Sedláček a jeho radost po cenném vítězství.

archiv Karla Sedláčka

Po úvodní fázi Gawlas neskrýval, jak moc se mu ulevilo, když postup dál vybojoval hned na startu kvalifikace. „Jsem rád, že už to začne. Čím blíž ale neděle byla, utíkalo všechno rychleji a rychleji. Uvidíme, jak to klapne. Bude to husté. Jestli tu kartu mám vyhrát, tak ji vyhraju," ukázal odhodlání. „Jdu si to hlavně užít a soustředit se na svoji hru a ukázat nejlepší výkony," plánoval.

V tréninku prý v posledních dnech rozhodně nepolevil. „První dny jsem chodil házet do trénovacích místností, teď poslední tři dny se připravuji u sebe na pokoji, nebo si hodím na pokoji u kluků, když spolu kecáme," prozradil Gawlas.

Kromě něj jsou na akci i další Češi. Jak je to mezi nimi s rivalitou? „S dvěma kluky jsem hrál přímo tu svoji kvalifikační skupinu. Tak jsem se na ně pak i dál díval a podporoval je. Chodili jsme spolu na snídaně i jinak na pokec. Bavíme se o šipkách i o životě, je to fajn," dodal s tím, že děkuje fanouškům za podporu, kterou mu vyjadřují.

„Děkuju všem, jak mi fandíte, posíláte pěkné zprávy, sdílíte mé výkony. Doufám, že takto držíte palce i dalším Čechům," poděkoval Gawlas s tím, že by jim moc rád udělal radost i při pokračování akce. Jak bude úspěšný se rozhodne v následujících dnech.