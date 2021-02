Dvořákův čtyřbob je v polovině soutěže na MS až dvacátý

Dvořák, jenž na zdejší dráze obhajuje rekordní šesté místo z loňského roku, za svým maximem výrazně zaostal. Po první jízdě figuroval společně s Dominikem Suchým, Jáchymem Procházkou a Jakubem Noskem na 21. místě, po druhé si 19. časem o příčku polepšil. Minulý týden v mistrovském závodu dvojbobů obsadil s brzdařem Noskem 15. místo.

"V první jízdě jsem si kopnul do řízení a vykopnul jsem si levé táhlo, takže jsem to tam hledal ještě za první zatáčkou a ono potom se to řídí trošku jinak. Nebyla to ideální jízda, byla celá nervózní," posteskl si Dvořák ve videonahrávce pro média. "Druhá jízda byla lepší, ale nějak to nejede. Pokusíme se zamakat a třeba ještě někoho zaříznout a stáhnout co nejvíc pozic," dodal.

Třicetiletý Friedrich, který v Altenbergu minulý týden ovládl soutěž dvojbobů, opět neměl konkurenci. V obou kolech jeho posádka zaznamenala nejlepší startovní čas i nejrychlejší jízdu. Před nedělními dvěma finálovými koly vede s náskokem 38 setin před čtyřbobem Rakušana Benjamina Maiera. Třetí je další německý tým vedený Johannesem Lochnerem.