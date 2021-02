Přiznání ledové královny Sáblíkové: Překvapilo mě, jak hrozně jsem jela

Rychlobruslařka Martina Sáblíková byla pátá v závodu na 5000 metrů na mistrovství světa v Heerenveenu a poprvé od roku 2006 zůstala na této trati na vrcholné akci sezony bez medaile. Z vítězství se radovala Irene Schoutenová z Nizozemska. "Od začátku to bylo hrozný. Vůbec nechápu, čím to bylo. Snažila jsem se zrychlit, ale ať jsem udělala cokoliv, nešlo to," svěřila se Sáblíková v rozhovoru pro Sport Invest, který jej poskytl médiím. "Samotnou mě překvapilo, že jsem pětku jela tak hrozně."

Co říkáte na páté místo ze závodu na 5000 metrů?

Nevím, co bych k tomu řekla. Už od rozběhu to bylo hrozný. Byl nejpomalejší za posledních pět, možná i deset let, co jsem na pětce startovala. Od začátku to prostě nešlo, nemohla jsem se do toho srovnat, nemohla jsem zrychlit, nemohla jsem udělat nic. Kola jsem jela vyrovnaná, ale na medaili bylo třeba být rychlejší a to nebylo v mých silách.

Nebyla chyba ve zvolené taktice?

Věděla jsem, že na čas pod 6:50 je třeba jezdit kolo za 32 a půl a méně. Kdybych to dokázala, mohla jsem bojovat o pódium. Snažila jsem se, ale bohužel už druhé kolo bylo pomalé. I když to nebylo možná vidět, každé kolo jsem se snažila s tím něco udělat, ale prostě to nešlo.

Jak jste se cítila během jízdy?

Je jasný, že když vím, že potřebuju jezdit kolo za 32 a půl a Petr mi hlásí 33, tak jsem věděla, že to na ten čas prostě nejde. To bych musela být kouzelník, abych poslední kola jezdila za 28, a to opravdu nejsem. Nějak extra mě nohy nebolely, snažila jsem se dát do toho větší sílu a zrychlit, ale ať jsem dělala cokoliv, kola byla pořád stejná. Ať bych udělala cokoliv, bylo to dneska úplně jedno.

Věřila jste, že můžete udržet třetí místo?

Kdyby za mnou nestartovala ta jména, co za mnou startovala, tak bych možná věřila. Navíc můj čas 6:57 prostě nebyl dobrý. Když si vezmu Evropu, když jsem jela čtyřboj, tak po patnáctistovce jsem jela 6:53. Takže normálně bez patnáctistovky bych měla čas kolem 6:50 jet. Vůbec nechápu, čím to bylo, jestli nervozita...ale vůbec mi to nejelo.

Jak tedy hodnotíte sezonu, z níž máte bronz na ME (čtyřboj) a stříbro na MS (3 km)?

Je to čtrnáctá sezona, co odjíždím z MS s plackou. I když teď po té pětce je tam pro mě velká hořká příchuť. Samotnou mě překvapilo, že jsem pětku jela tak hrozně. Stříbro z trojky ale pro mě bylo nečekaný a bezvadný po třech čtvrtých místech. Bronz z Evropy? Tam je to vždycky nahoru, dolů, všechny tratě. Když mám placku ze čtyřboje, je to nad plán. Tam je to těžký, musíte je dobře všechny tratě, abyste mohl jet o pódiová místa. Takže ve výsledku nemůžu říct, že jsem úplně nespokojená, ale taky nejsem úplně spokojená. Navíc po sezoně, kdy byly čtyři závody prakticky po sobě na jednom místě a bylo hodně psychicky náročné. Tak přece nemůžu říct, že jsem teď nespokojená, když si vezu stříbro z trojky.